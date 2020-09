Proiect revolutionar. Teste pentru COVID-19, livrate cu drona la domiciliul clientilor

Retailerul american s-a asociat cu compania Quest Diagnostics si cu furnizorul de servicii cu drone DroneUp, pentru livrarea de teste pentru noul coronavirus in Las Vegas, incepand de marti, intentionand sa mai efectueze un astfel de proiect in Cheektowaga, New York, la inceputul lunii octombrie.La inceputul acestei luni, Walmart a mai derulat un proiect pilot de livrare cu drone a unor produse de bacanie si pentru gospodarie in Fayetteville, Carolina de Nord, in contextul extinderii serviciilor sale de ridicare si livrare a produselor in timpul pandemiei de coronavirus.Dronele lansate incepand de marti vor lasa kiturile de auto-testare pentru noul coronavirus in fata usilor sau in curtile clientilor, pe o raza de o mila de magazinele Walmart desemnate.Clientii isi vor putea administra singuri testul nazal, urmand sa trimita mostrele companiei Quest Diagnostics, pentru testare.Walmart s-a asociat si cu compania Zipline pentru efectuatea de livrari la cerere a unor produse pentru sanatate si ingriire, in apropiere de sediul central al acesteia din nord-vestul statului Arkansas.