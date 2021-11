Reparatia frigiderului sau achizitia unui nou frigider?

Poate unele dintre cele mai comercializate produse electrocasnice, frigiderele ne fac viata mai usoara si nu ne mai putem putem imagina cum am putea trai fara ele. Un serviciu de reparatii frigidere la domiciliu, disponibil in cel mai scurt timp, este ceea ce avem nevoie ori de cate ori de confruntam cu o defectiune a acestui electrocasnic.

Un frigider in stare excelenta de functionare si cu o capacitate mare de stocare este chiar o investitie ce iti salveaza timp si bani daca te gandesti la faptul ca prelungeste durata de pastrarea a alimentelor, mai ales a celor perisabile, dar si calitatea lor optima pentru consum.

Frigiderele sunt astazi disponibile in toate dimensiunile pentru toate nevoile. Cele mai moderne au compartimente modulare astfel incat se adapteaza usor la volumele si dimensiunile caserolelor, recipientelor, alimentelor pe care le introducem in ele in vederea racirii si a pastrarii pe termen mai lung. Iar de cand au aparut modelele no frost, sa recunoastem ca toate gospodinele au rasuflat usurate.

Un frigider te va ajuta sa pastrezi legumele si fructele mai mult timp, nealterate, sa eviti risipa alimentara si sa faci economii semnificative la buget.

Daca nu ti s-a intamplat pana acum sa ai nevoie de un serviciu reparatii frigidere, frigiderul tau functionand mereu optim, imagineaza-ti doar cu ce te-ai putea confrunta in astfel de situatii:

Este vara si tocmai ai gatit si depozitat mancarea in frigider. Frigiderul se defecteaza. Concluzia: mancarea risca sa se altereze daca nu este depozitata in cel mai scurt timp la rece.

Ai facut cumparaturi – alimente ce trebuie sa stea la rece – frigiderul se defecteaza. Concluzia: bani aruncati pe geam daca nu il repari rapid.

Ai de organizat o petrecere – bauturile trebuie sa fie reci – frigiderul se defecteaza. Concluzia: invitati nefericiti!

Sunt doar trei scenarii ce iti pot strica ziua. Asadr, este bine ca in agenda sa avem salvat numarul de telefon al unui specialist in reparatii frigidere.

De ce se strica frigiderul?

Ce model este mai durabil?

Cum pot prelungi durata de utilizare a frigiderului?

Ce garantii am ca daca, odata reparat, nu se va strica la scurt timp?

Sunt tot atatea intrebari pe care ni le punem cei trecuti cel putin odata printr-o… avarie frigotehnica.

In primul rand, nu te panica! Un frigider odata defectat are sanse mari sa fie reparat, daca gasesti specialistii potriviti. Nu te grabi sa achizitionezi un alt frigider pentru ca este un proces care poate sa dureze chiar mai mult decat reparatia.

Cum asa? Pai, iata explicatiile:

Mai intai trebuie sa te decizi asupra modelului – cel mai adesea tindem sa cumparam un alt model/marca, diferit de cel initial cu care am avut o experienta nefericita;

Apoi, trebuie sa alocam timp sa citim reviews pe diferite site-uri online ale celor care au deja modelul respectiv;

Dam o cautare dupa pret – pretul difera de la un magazin la altul – si vrem sa alegem cel mai mic pret din piata;

Mergem in magazin sa vedem “in carne si oase” modelul preferat sau decidem sa trecem peste aceasta etapa sis a il comandam direct online;

Daca vrem sa il achizitionam din magazinul fizic trebuie sa gasim rapid o firma de transport in cazul in care ni-l dorim acasa in ziua respectiva; sau, decidem sa asteptam o zi, doua pana cand magazinul ni-l livreaza;

Mai ramane apoi sa eliberam spatial: sa scapam de frigiderul defect!

Este intr-adevar cam mare tevatura… Esti dispus sa aloci buget pentru un nou frigider? Esti sigur ca poti sa astepti? Ai timp si dispozitie pentru tot procesul achizitiei?

Vestea buna este ca in piata exista solutii care iti salveaza bugetul si timpul. Si mai ales frigiderul!

Solutia la indemana!

Reparatia frigiderului este o solutie pe care este bine sa o iei in consideratie. Rapida si de calitate, solutia reparatiei poate fi cea mai buna decizie. Iar cel mai adesea, reparatia frigiderului se face chiar la domiciliu, ceea ce inseamna mai mult confort si operativitate.

Frigotehnistul vine echipat cu toate instrumentele si componentele necesare astfel incat sa repare frigiderul la domiciliul.

O defectiune la frigider poate fi de orice natura. Pot fi defectiuni banale ce se remediaza usor – inlocuire ulei, freon, operatiuni de curatare a condensatorului, schimbare filtre.… sau pot fi defectiuni ce necesita inlocuirea anumitor piese – compresor, motor, releu, placa electronica ori chiar operatiuni de sudura vaporizatoare.

De exemplu, firma Electrolion prin personal specializat, poate interveni in maxim 24 de ore pentru reparatia frigiderului. De obicei, cand apelam la un serviciu de reparatii frigidere este bine sa avem si o garantie a lucrarii.

Alege o firma de reparatii frigidere la domiciliu!

Tocmai de aceea, este recomandabil sa folosim serviciile unei firme de reparatii frigidere, ci nu ale unei persoane fizice. In plus, o firma de reparatii frigidere are experienta si cunoaste toate modelele si brandurile de frigidere. De asemenea, tehnicienii specializati stiu deja din practica faptul ca la anumite modele/branduri apare cu precadere o anumita defectiune pe durata functionarii frigiderului.

O firma de reparatii frigidere iti poate pune la dispozitie si piese de schimb daca frigiderul tau va avea nevoie. Este bine sa folosesti piese de schimb originale, pentru ca sunt de calitate si prezinta garantie.

Daca frigiderul tau este in starea optima de functionare poti doar sa preintampini eventualele defectiuni. Serviciile de intretinere periodica, revizia anuala - realizate tot cu ajutorul unei firme specializate in reparatia frigiderelor - te vor ajuta sa il exploatezi pe termen lung in stare optima de functionare, crescand durata de viata a frigiderului.

Pretul unui frigider de calitate este destul de ridicat si in momentul in care il achizitionam ne dorim sa il folosim cat mai mult timp. Utilizarea lui in mod corect, amplasarea potrivita, interventia rapida atunci cand suspectam o defectiune ne vor scuti de batai de cap si ne vor salva bugetul.

