5 idei de cadouri smart pentru Ziua Femeii!

Persoana pe care doresti sa o surprinzi este mereu activa, cu un stil de viata de invidiat si cu capacitatea de a organiza totul pana in cele mai mici detalii? Atunci cadul perfect pentru ea este un smartwatch ! Acesta este mai mult decat un gadget cu care poate evalua progresul in antrenament si starea generala de sanatate. Este un gadget elegant, care completeaza cu eleganta orice tinuta, este un asistent personal de nadejde, dar si un ajutor in programarea obiectivelor de peste zi.Iata trei variante de ceasuri inteligente pe care le poti darui de Ziua Femeii: Oppo Watch pink gold, ce inglobeaza agloritmi inteligenti si un design modern, Huawei Watch GT 2 (B19) champagne gold, cu monitorizare activa a parametrilor de sanatate, stres si somn, si Amazfit GTR cherry blossom pink, cu design clasic si performanta ultra.Ii place sa urmareasca videoclipuri culinare, sa faca sport acasa, urmarind antrenamente online? Sau poate prefera sa incerce cele mai delicioase retete ale bucatarilor consacrati? Ei bine, pentru oricare dintre aceste variante, merita sa-i alegi o tableta Variantele pe care ti le propunem sunt Allview Viva H1004 LTE si Huawei MatePad T10, ambele cu ecran generos si design compact. Ii place sa citeasca? Atunci cadoul perfect pentru ea este un eBook Reader Kindle 2019, pe care poate citi toate cartile care o captiveaza!Muzica este viata ei si face totul pe ritm? Pregateste retetele preferate fredonand, isi face antrenamentele pe ritm sau iubeste pe ascuns sa cante in dus? Atunci o boxa Bluetooth este cadoul cu care vei merge la sigur! Iata doua sugestii pentru tine: Amazon Echo Dot 4 si Google Nest Mini Smart Home 2nd Gen, ambele cu asistent virtual!Am vorbit despre smartwatch-uri, dar acum este randul bratarilor fitness sa iti ofere inspiratie pentru cadourile pe care le oferi! Acestea sunt mai potrivite persoanelor cu un stil mai practic, care pun accentul pe monitorizare precisa a parametrilor si pe utilizare de lunga durata, pe confort si durabilitate.Iata doua variante smart: Huawei Band 4 B29 Sport Band sakura pink sau Huami Amazfit Band 5 orange. Ambele bratari au senzori pentru saturatia oxigenului din sange, pentru ritmul cardiac, pentru calitatea somnului si pentru nivelul stresului, dar si multe moduri dedicate activitatilor sportive.Da, stii deja cat de mult apreciaza muzica. Dar daca ii place s-o asculte in intimitate, in drumul spre serviciu sau poate chiar si atunci cand lucreaza? Sau poate ca ii plac convorbirile indelungi, dar fara a tine telefonul in mana. Daca persoana pe care doresti s-o surprinzi este exact asa cum ti-am descris, atunci castile Bluetooth sunt pentru ea! Iata ideile noastre, cu variante elegante, dar si sport: castile Samsung Galaxy Buds Live, castile Oppo Enco W31 True Wireless, dar si castile Jabra Elite Active 45e.Ei bine, acum esti cu un pas mai aproape de a o surprinde cu un dar perfect! Descopera toate sugestiile de cadou pentru ea, pe eurogsm.ro!Alexandra, EuroGsm