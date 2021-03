Cum alegi cele mai bune microfoane spion? Ce criterii trebuie sa indeplineasca acestea?

tehnologie - exista mai multe tipuri de microfoane spion, in functie de tehnologia folosita. Asadar, sunt disponibile microfoanele spion pentru interceptarea localizata si pentru interceptare la distanta. Pentru a asculta ceea ce se petrece intr-un anumit loc sunt necesare microfoanele specializate, care pur si simplu sunt plasate acolo unde utilizatorii doresc sa preia semnalul acustic si sa asculte zgomote pe o anumita raza in jurul microfonului fixat. Pentru a urmari un dialog de la distanta, cu posibilitatea comutarii receptiei in functie de pozitia persoanelor implicate in conversatie, este necesara o mini-statie directionala cu amplificare;

- exista mai multe tipuri de microfoane spion, in functie de tehnologia folosita. Asadar, sunt disponibile microfoanele spion pentru interceptarea localizata si pentru interceptare la distanta. Pentru a asculta ceea ce se petrece intr-un anumit loc sunt necesare microfoanele specializate, care pur si simplu sunt plasate acolo unde utilizatorii doresc sa preia semnalul acustic si sa asculte zgomote pe o anumita raza in jurul microfonului fixat. Pentru a urmari un dialog de la distanta, cu posibilitatea comutarii receptiei in functie de pozitia persoanelor implicate in conversatie, este necesara o mini-statie directionala cu amplificare; functii - microfoanele spion au pate de mai multe functii, printre care functia de inregistrare, modelele pentru telefon, dar si functia de filmare. De asemenea, unele microfoane spion au un senzor integrat care poate percepe inregistrarile in momentul in care detecteaza zgomot sau miscare;

- microfoanele spion au pate de mai multe functii, printre care functia de inregistrare, modelele pentru telefon, dar si functia de filmare. De asemenea, unele microfoane spion au un senzor integrat care poate percepe inregistrarile in momentul in care detecteaza zgomot sau miscare; functii utile - acestea includ functia Call, care practic apeleaza utilizatorul pe telefon de pe cartela integrata in dispozitiv cand se detecteaza sunet in incaperea in care a fost fixat. De asemenea, o alta functie utila este sensibilitatea de activare a functiei vocale care poate fi setata pentru o intensitate sonora adecvata unei conversatii;

- acestea includ functia Call, care practic apeleaza utilizatorul pe telefon de pe cartela integrata in dispozitiv cand se detecteaza sunet in incaperea in care a fost fixat. De asemenea, o alta functie utila este sensibilitatea de activare a functiei vocale care poate fi setata pentru o intensitate sonora adecvata unei conversatii; parametrii de functionare - criterii care includ raza de actiune si autonomia. O raza de detectie de minim 10 metri pentru dispozitivele cu locatie fixa este suficienta pentru satisfactia utilizatorilor, in timp ce 100 de metri este o raza unanim acceptata pentru microfoanele spion pentru interceptare la distanta.

Pe masura ce tehnologia avanseaza, posibilitatile de a o folosi in scopuri inedite sunt din ce in ce mai variate. Cele mai apreciate gadgeturi de supraveghere, care sunt legale, ieftine si extrem de utilizate sunt microfoanele spion. Fiind folosite la origini ca si reportofoane, microfoanele sunt acum usor de ascuns in diferite dispozitive fixe si mobile amplasate in diferite incaperi, preluand semnalul acustic si transmitandu-l la o unitate de receptie la alegere.Cei mai multi dintre cumparatori si utilizatori opteaza pentru aceasta solutie deoarece doresc sa asculte o conversatie in timp real, sa inregistreze cele mai importante convorbiri si sa se lamureasca daca banuielile lor sunt sau nu intemeiate.Cele mai importante criterii de alegere a microfoanelor spionPentru a alege cel mai bun microfon spion, este necesar ca potentialii utilizatori sa tina cont de:Pentru persoanele care cauta microfoane spion de calitate, care pot fi amplasate in orice dispozitiv fix sau mobil fara a fi detectate, oferta magazinelor online este extrem de variata si de interesanta.