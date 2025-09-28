Cum poti sa salvezi muzica de pe casetele audio pe CD

Pastreaza amintirea vremurilor de odinioara salvand muzica ta preferata in format digital.

TEAC, firma care a revolutionat piata muzicala in anii '50 inventand banda magnetica de inregistrare, revine cu un aparat care te va ajuta sa pastrezi in bune conditii vechile inregistrari audio.

Convertorul MP3 pentru casete de la TEAC este un dispozitiv inovator care poate converti inregistrarile tale audio in format MP3. Mai mult, este singurul de pe piata care le poate transfera direct pe CD.

Aparatul poate sa-ti salveze muzica preferata direct in calculator sau o poate inregistra pe CD.

Afla mai multe despre aparatul care te ajuta sa salvezi muzica de pe casete in format digital pe Business24.

Ads