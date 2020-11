HUAWEI WATCH FIT, un dispozitiv cheie in monitorizarea si gestionarea sanatatii

Recent, Huawei a anuntat lansarea HUAWEI WATCH FIT, ideal pentru persoanele care vor sa isi gestioneze sanatatea rapid, intr-un mod inovator. Smartwatch-ul dispune de un design usor si atractiv si ofera functii complexe si stiintifice de monitorizare a sanatatii. HUAWEI WATCH FIT are grija de toate - de la sanatatea fizica la sanatatea mintala.HUAWEI WATCH FIT integreaza in corpul sau minimalist tehnologia actualizata de monitorizare a ritmului cardiac HUAWEI TruSeenTM 4.0, care foloseste algoritmul de retea neuronala AI multi-senzor de la Huawei si componente PPG avansate. HUAWEI TruSeen de a patra generatie dispune de un design completat de configuratia dual-array, care a imbunatatit semnificativ aria receptiva la lumina pentru a spori eficienta energetica. Astfel, HUAWEI WATCH FIT permite monitorizarea permanenta a ritmului cardiac si a somnului, cu o autonomie a bateriei de 10 zile de utilizare neintrerupta, depasind majoritatea smartwatch-urilor de pe piata.Mai mult, HUAWEI WATCH FIT le ofera utilizatorilor o monitorizare inteligenta si dinamica a ritmului cardiac, timp de 24 de ore. Datorita celei mai recente tehnologii de monitorizare a ritmului cardiac, smartwatch-ul regleaza inteligent intervalul dintre citiri in functie activitatea utilizatorului. Cu HUAWEI WATCH FIT, daca incheietura mainii utilizatorului ramane nemiscata, smartwatch-ul poate calcula cu precizie ritmul cardiac in repaus in orice moment al zilei, cu ajutorul tehnologiei HUAWEI TrueSeen™ 4.0.Pe langa tehnologia de monitorizare permanenta a ritmului cardiac, HUAWEI WATCH FIT ii trimite utilizatorului o notificare daca ritmul cardiac in repaus este prea mare sau prea scazut timp de peste 10 minute in starea de repaus.HUAWEI WATCH FIT ofera si alti indicatori importanti pentru a permite gestionarea activa a sanatatii utilizatorilor. Daca pana acum monitorizarea somnului a fost dificila din cauza limitarilor tehnologice, HUAWEI WATCH FIT vine cu tehnologia HUAWEI TruSleep™ 2.0. optimizata pe parcursul a patru ani de cercetare si dezvoltare. Aceasta se bazeaza pe o tehnologia cu infrarosu lidera in industrie, care monitorizeaza calitatea somnului utilizatorului. Datele obtinute pot ajuta utilizatorul sa identifice cu acuratete oricare dintre cele sase probleme tipice ale somnului: insomnie, somn superficial, treziri nocturne, treziri dimineata devreme, vise excesive si somn neregulat. HUAWEI TruSleep™ 2.0 le ofera utilizatorilor si peste 100 de sfaturi personalizate pentru imbunatatirea calitatii somnului.In plus, tehnologia HUAWEI TruRelax™ asigura monitorizarea si evaluarea precisa a conditiilor de stres. HUWEI WATCH FIT este echipat cu tehnologia HUAWEI TruRelax™, care ii permite ceasului sa monitorizeze variabilitatea ritmului cardiac, un indicator puternic al conditiilor de stres.HUAWEI WATCH FIT vine cu o serie de functii de antrenament, pentru a le permite utilizatorilor sa ramana activi chiar si atunci cand nu au timp suficient. Unul dintre elementele de interes este antrenorul personal animat. Smartwatch-ul vine cu 12 cursuri de fitness animate si 44 de exercitii de fitness standardizate integrate, care pot fi realizate la birou sau acasa. In plus, aplicatia Huawei Health poate fi utilizata in timpul antrenamentului sau dupa acesta pentru a verifica durata exercitiului, ritmul cardiac, intervalul ritmului cardiac si caloriile arse. Totodata, progresul antrenamentului poate fi distribuit pe retelele de Social Media sau catre prieteni.Una dintre functiile inteligente ale dispozitivelor purtabile Huawei este varietatea de moduri de antrenament care satisfac interesul tuturor utilizatorilor. HUAWEI WATCH FIT suporta 11 moduri de activitati sportive profesioniste (alergare, mers pe jos, ciclism, inot, bicicleta eliptica, vaslit) si 85 de moduri de antrenament (fitness, dans, sporturi cu rachete, sporturi nautice, sporturi de iarna, sporturi extreme si multe altele). In timpul unui antrenament, senzorii inteligenti monitorizeaza ritmul cardiac al utilizatorului, intervalul ritmului cardiac, caloriile arse, durata exercitiului si alte date despre exercitii, pentru a ajuta utilizatorii sa-si ajusteze planul de antrenament pentru cele mai bune rezultate.In afara de functiile de sanatate mentionate, HUAWEI WATCH FIT vine si cu un design elegant, un ecran excelent si urmarire GPS precisa, fiind un mix reusit intre estetica, functionalitate si inovatie.