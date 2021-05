Review Fitbit Sense: manifest pentru stres tinut sub control

Probabil cea mai mare provocare a generatiei urbane actuale este managementul stresului. Potrivit APA (American Psychological Association), nivelul de stres dupa un an de la aparitia primelor cazuri CoVid se situeaza la un nivel fara precedent. Prin urmare, nu este o surpriza faptul ca 84% dintre adulti au raportat ca au simtit cel putin o emotie asociata cu stres prelungit in ultimele doua saptamani, studiul fiind realizat in luna martie 2021. Cele mai frecvente au fost sentimentele de anxietate (47%), tristete (44%) si furie (39%).Cu influente directe asupra starii de sanatate fizica si psihica, stresul devine un inamic puternic si periculos pentru fiecare dintre noi. Stresul afecteaza intregul corp si este legat de multe probleme de sanatate mentala si fizica care apar simultan, cum ar fi: Boli de inima, Tensiune arteriala crescuta, Diabet, Depresie, Anxietate.Si desi simptomele stresului sunt oarecum intuite si cunoscute - iritabilitate, furie, oboseala sau energie scazuta, lipsa motivatiei sau a interesului pentru lucruri, anxietate, nervozitate sau ingrijorare, dureri de cap sau modificari ale apetitului alimentar - putini dintre noi stim, cu adevarat, cat suntem de stresati.Pentru a afla nivelul de stres cu care ne confruntam, si mai ales variatiile acestuia, putem folosi un device de tip smartwatch, ale carui functii sa fie orientate catre asa ceva. Am testat Fitbit Sense, care are zilele acestea un pret special pe eMag si ... ne-a placut.Fitbit Sense este un dispozitiv gandit pentru monitorizarea sanatatii. Pentru realizarea lui s-a folosit, pentru prima data in lume, senzorul EDA (activitate electrodermala) utilizat pentru managementul stresului. Alaturi de acesta, noul ceas foloseste tehnologii avansate de monitorizare a ritmului cardiac, senzor de masurare a temperaturii pielii aflat la incheietura mainii, plus aplicatie EKG.Detaliile pe care le primesti in aplicatia Fitbit si direct pe ceasul Fitbit Sense iti ofera posibilitatea de a intelege raspunsul organismului tau la stres. Totodata ai access la uneltele necesare prin care sa iti gestionezi starile fizice si psihice. Aceasta experienta inovatoare de management al stresului a fost realizata de echipa de experti Fitbit in sanatate comportamentala, profesionisti cu zeci de ani de experienta in diagnostic si tratament ale sanatatii mentale, ghidati de experti medicali ce fac parte din institutii academice de renume.Noul senzor EDA masoara raspunsul activitatii electrodermale. Acest indicator te ajuta sa intelegi raspunsul corpului tau la factorii de stres si sa ii poti gestiona mai usor. Poti sa pornesti o sesiune rapida de aflare a nivelului de stres direct pe ceas sau sa te conectezi la o sesiune ghidata de relaxare in aplicatia Fitbit ca sa observi cum reactioneaza corpul daca meditezi sau faci exercitii de relaxare. La final vei primi un raspuns grafic pe ceas si in aplicatie care iti va arata progresul pe care l-ai facut de-a lungul timpului si va reflecta starea ta emotionala.Primesti si o nota pentru ... stres. Nota de management a stresului e calculata pe baza ritmului cardiac, calitatii somnului si a activitatii fizice. Scorul maxim pe care il poti obtine este 100, iar cel minim 1. Cu cat esti mai aproape de 100, cu atat inseamna ca raspunsul corpului tau la stres este mai bun.Intr-o perioada in care bebelusul nu dormea noaptea, iar somnul meu era afectat, nota de management a stresului a scazut cu cateva puncte, de la o medie de 70 -71, la 62.Rezultatul este acompaniat si de recomandari despre cum sa gestionezi mai bine momentele de stres prin exercitii de respiratie, de exemplu.Monitorizarea somnului este de asemenea foarte avansata si interesanta pe smartwatch-ul Fitbit Sense. Dupa ce am citit cartea Despre somn a lui Matthew Walker, am inceput sa inteleg mai bine impactul calitatii somnului asupra creativitatii, memoriei si starii generale de sanatate. Iar cu Fitbit Sense am aflat mai multe despre cum si cat de bine dorm.De asemenea, tehnologia Fitbit PurePulse 2.0 de pe Fitbit Sense foloseste un senzor nou de frecventa cardiaca si un algoritm imbunatatit, oferindu-le utilizatorilor notificari personalizate, direct pe device, despre starea de sanatate a inimii lor. Monitorizand activitatea cardiaca 24/7, Fitbit Sense poate detecta posibile nereguli ale ritmului cardiac si te poate atentiona cu privire la acestea. Exista o multime de factori care pot afecta ritmul cardiac, printre care stresul sau temperatura, iar o frecventa cardiaca ridicata sau scazuta poate fi semnul unei afectiuni cardiace care necesita ingrijiri medicale. Este cazul tehicardiei (ritm cardiac prea rapid) sau al bradicardiei (ritm cardiac prea lent). Functia EKG permite monitorizarea batailor inimii, pentru a vedea rapid ritmul si frecventa cardiaca.Dincolo de functionalitatile de sanatate, Fitbit Sense are de asemenea foarte bine pusa la punct partea de monitorizare a activitatii fizice - numar de pasi, calorii arse, evolutia acestora pe parcursul unui traseu fiind analizata datorita GPS-ului incorporat.Si, bineinteles, pentru ca suntem cu adevarat stresati daca nu avem acces permanent la notificarile de pe telefon, Fitbit sense asigura o conectare foarte buna cu smartphone-ul, avand chiar si optiuni de Voice to Text pentru a raspunde la mesaje in timpul celor mai provocatoare exercitii fizice (pentru utilizatorii de Android).In concluzie, Fitbit Sense se dovedeste a fi un companion de cursa lunga, chiar si pentru cei care nu aleg un astfel de device in primul rand pentru a monitoriza activitatea fizica. Functiile sale de monitorizare si analiza a stresului reprezinta, de altfel, un motivator excelent pentru a face cativa pasi in plus.