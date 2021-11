Top 5 gadgeturi smart de care se bucura intreaga familie

Dispozitivele inteligente pentru case smart sunt la mare cautare. Tendinta tot mai crescanda a romanilor de a le integra in locuinte este de inteles, avand in vedere ca acestea sunt usor de manipulat, de cele mai multe ori chiar de la distanta, asigura un confort sporit si contribuie la eficientizarea consumului electric.

De unele dintre aceste gadgeturi se bucura, asadar, toata familia, de la cei mici, pana la cei mari. Iata cateva dintre ele:

Intrerupatoare WiFi

Iluminatul inteligent este un capitol pe care cei pasionati de domeniul obiectelor smart nu trebuie sa-l rateze. Prin intermediul unor intrerupatoare WiFi, luminile pot fi controlate de la distanta, prin telefon, cu vocea sau pot fi programate sa porneasca si sa se opreasca. Aceste intrerupatoare mai pot fi montate pe perete, pentru a gestiona luminile, un ventilator sau o priza, fiind utile atat pentru controlul usor al iluminatului in casa, cat si pentru monitorizarea consumului de energie electrica.

Termostat inteligent

Intr-o casa inteligenta, dar si intr-una clasica, un astfel de echipament este perfect pentru eficientizarea consumului. El poate detecta cand membrii familiei sunt acasa sau cand sunt plecati, astfel ca isi adapteaza functionarea in functie de acest criteriu, reducandu-se consumul inutil de energie electrica.

Temperatura poate fi setata din pat, din fotoliu, din curte sau chiar de la birou, prin intermediul unei aplicatii ce poate fi instalata pe telefon, tableta sau PC. Distanta nu este o problema in calea manipularii temperaturilor din locuinta, utilizatorii putand monitoriza temperatura si din alta zona a lumii.

Purificatoare de aer

Un alt gadget care este util pentru intreaga familie este categoric purificatorul de aer. Se stie ca in special copiii, care nu au un sistem imunitar suficient dezvoltat pentru a face fata agentilor patogeni din mediul inconjurator, au nevoie de aer curat pentru a se dezvolta armonios.

Sunt mai multe tipuri de purificatoare pe piata, unele dintre cele mai populare fiind cele cu filtru de carbon activ, care capteaza alergenii, fumul si indeparteaza particulele de praf, polen, mucegai etc.

In familiile in care exista si animale de companie, un purificator de aer special conceput in acest scop este cu atat mai necesar, pentru ca ajuta la neutralizarea mirosului. Prin descompunerea activa a oxigenului, moleculele de miros sunt neutralizate, iar aerul devine mai proaspat si mai curat. Un astfel de dispozitiv functioneaza automat datorita unor lentile infrarosii care se activeaza si incep procesul atunci cand animalele intra in camera.

Incuietori inteligente

O incuietoare inteligenta permite incuierea si descuierea usii cu o simpla atingere. Functia recunoaste telefonul si descuie usa in momentul in care utilizatorul ajunge acasa. Nu mai este nevoie de chei si de efort! In plus, o alta functie permite ca imediat dupa ce proprietarul iese din casa usa sa se incuie imediat in urma sa.

Aspirator robot

Un aspirator robot este o investitie buna in orice casa, mai ales in cele in care se afla copii si animale, recomanda expertii de la Case-Smart.ro. Acest aparat functioneaza autonom, deplasandu-se in functie de hartile pe care le creaza in timpul utilizarii. Aspiratorul capteaza praful de pe podele, fire de par si diverse particule care nu sunt de dorit intr-o casa.

Pentru ca sunt mici si compacte, aspiratoarele robot curata cu usurinta si zonele greu accesibile. Se controleaza prin aplicatii pe telefon sau prin asistenti vocali.

Ads