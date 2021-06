Peste doua milioane de dolari platiti hackerilor care au atacat cea mai mare conducta de petrol a SUA au fost recuperati

"Departamentul Justitiei a localizat si a recuperat majoritatea rascumpararii pe care Colonial a platit-o DarkSide luna trecuta", a declarat procurorul general adjunct al SUA, Lisa Monaco, intr-o conferinta de presa, referindu-se la reteaua criminala acuzata ca se afla la originea acestei operatiuni de extorcare.La 7 mai, acesti hackeri care, potrivit autoritatilor americane, au sediul in Rusia, au exploatat o bresa in securitatea retelelor grupului Colonial, care transporta 45% din carburantii consumati pe coasta de est a Statelor Unite.Ei au folosit un "ransomware", un program care cripteaza sistemele informatice si solicita rascumparare pentru a le debloca. Colonial a fost fortat sa-si suspende operatiunile de-a lungul celor aproximativ 8.800 de kilometri de oleoducte care merg din Texas pana in apropiere de New York.Atacul a antrenat o miscare de panica si un asalt asupra pompelor, insotita de penurii de benzina localizate si a subliniat vulnerabilitatea infrastructurii americane la astfel de atacuri.Pentru a relua distribuirea benzinei cat mai repede posibil, directorul general al Colonial Pipeline, Joseph Blount, a autorizat plata unei rascumparari in criptomonede, 75 de bitcoin, pentru o suma estimata la 4,4 milioane de dolari.El a explicat intr-un comunicat ca "rapid si discret" a prevenit politia federala care a putut lua urma transferurilor financiare consecutive.Inarmati cu un mandat semnat de un judecator din California, anchetatorii au reusit sa confiste luni 63,7 bitcoin. Acestia fusesera transferati la o adresa specifica pentru care FBI avea "cheia privata", echivalentul unei parole, a declarat Departamentul Justitiei intr-un comunicat.Cursul criptomonedei s-a prabusit recent, astfel incat suma recuperata este de doar 2,3 milioane de dolari.Aceasta operatiune reprezinta, totusi, un succes pentru autoritatile americane, deoarece este foarte rar ca rascumpararile platite de companii sa fie recuperate, mai scrie AFP.