Cele mai mari amenintari online, in 2013

Securitatea pe Internet a devenit una dintre cele mai mari probleme in acest moment, in ultima luna avand loc cele mai mari atacuri cibernetice din istorie.

Utilizatorii de Internet nu sunt urmariti neaparat de hackeri, ci de companiile pentru care informatiile despre consum si obiceiuri sunt esentiale, ajutandu-le in campaniile de marketing si vanzari.

Iata care sunt cele mai mari amenintari online, in acest an, potrivit PC World:

Cookies

Probabil ati observat, in ultima perioada, ca majoritatea site-urilor va avertizeaza ca sunt folosite programele de tip cookie, ce monitorizeaza obiceiurile de browsing. Avertizarea a fost o cerinta din partea Uniunii Europene, in vederea protejarii informatiilor private.

Daca, in urma cu cinci ani, site-urile aveau, de regula, un singur astfel de program, acum fiecare are peste 50, construind, astfel, un profil foarte detaliat al utilizatorului respectiv. Acestea sunt invizibile pentru utilizator, care, de multe ori, nici nu isi da seama ca orice acceseaza pe Internet este monitorizat de cineva.

In 2012, in Statele Unite a fost propusa o lege care includea si interzicerea folosirii acestor programe fara acceptul utilizatorului. Totusi, aceasta nu a intrat in vigoare inca, iar companiile sustin ca monitorizarea datelor este esentiala pentru afacerile lor.

Datele din cloud

Usurinta accesarii datelor personale de pe orice terminal, de oriunde in lume, a condus la cresterea popularitatii serviciilor de tip cloud. Trebuie, insa, inteles faptul ca serverul pe care sunt stocate informatiile nu apartine utilizatorului, ci companiei care furnizeaza serviciul, iar datele nu beneficiaza de aceeasi protectie in fata legii precum cele stocate pe propriul calculator, tableta sau smartphone.

Informatiile privind locul in care ne aflam

Imediat ce accesam un site de socializare de pe smartphone, oricine poate vedea exact unde eram si la ce ora.

Acest fenomen a avut succes in randul utilizatorilor, existand aplicatii special create pentru a arata lumii intregi unde va aflati si ce faceti. Poate un lucru dragut intre prieteni, dar periculos. Deja au existat cazuri in care hotii au spart case, fiind siguri ca proprietarii nu sunt acasa, pentru ca vazusera online locatia acestora.

Pana acolo, insa, companiile si chiar angajatorii ar putea profita de aceste informatii, fie pentru a va putea trimite oferte exact pentru magazinele pe care le aveti in drum, de exemplu, sau pentru a va monitoriza fiecare miscare, chiar si in timpul liber, in al doilea caz.

Monitorizarea guvernamentala

Chiar daca nu impartasiti prea multe informatii private pe Internet, ati putea fi oricum monitorizati de diversele agentii de securitate guvernamentale. Siguranta in mediul online a devenit o prioritate pentru majoritatea guvernelor, iar scanarea traficului este una din metodele descoperirii activitatilor de hacking.

Astfel, chiar daca nu sunteti implicat in asa ceva, ati putea fi monitorizat.

