Cine se afla in spatele virusului Flame, considerat cel mai periculos din lume

Autor: Constantin Pescaru
Miercuri, 20 Iunie 2012, ora 21:34
Cine se afla in spatele virusului Flame, considerat cel mai periculos din lume
Foto: Washington Post

Statele Unite si Israelul au colaborat pentru crearea virusului Flame, pentru a incetini inarmarea nucleara a Iranului.

Acest malware a creat o baza de date si a monitorizat retelele informatice iraniene, iar la actiune au participat americanii de la organizatia de spionaj National Security Agency (NSA), CIA si armata israeliana, potrivit unor surse, citate de cotidianul Washibgton Post.

"Acest lucru doar pregateste terenul pentru ceva mai mare", a precizat un oficial, care sustine ca Flame si Stuxnet sunt doar mici bucati de puzzle intr-un razboi cibernetic cu Iranul, care va ajunge la o amploare deosebita.

Stuxnet a fost descoperit in urma cu doi ani, acest super-virus atacand mai multe dispozitive de control a peste 1.000 de centrifuge de pe platforma Natanz, in Iran.

Flame permite activarea microfonului si a camerei web de pe desktop-uri, preluarea apasarilor de taste, capturi de ecran, extragerea datelor geografice din imagini, preluarea/trimiterea de comenzi via Bluetooth adica un set complet de tehnologii normale in zona operatiunilor de monitorizare. Nu s-au facut publice inca ce informatii au fost extrase si unde au fost trimise.

Specialistii de la Kaspersky Lab, care au creat celebrul antivirus cu acelasi nume, au descoperit pentru prima data acest malware, luna trecuta, insa, recent, au realizat ca acesta a fost creat in urma cu 5 ani, inainte de Stuxnet.

