Finantare de 10.000 de euro pentru proiectele castigatoare ale maratonului virtual CODVidHack

Ziare.

com

Juriul, format din specialisti cu vasta experienta in IT si reprezentanti ai organizatorilor, a ales cei 3 castigatori ai competitiei, care vor beneficia de incubare dintr-un fond de 10.000 de euro pus la dispozitie prin Acceleratorul BCR-InnovX.Evenimentul a fost dedicat exclusiv solutiilor ce pot ajuta in lupta impotriva efectelor pandemiei COVID-19. Situatia actuala a fost privita de organizatori ca pe o oportunitate de a inova, fara a pierde, insa, din dinamismul si conexiunile ce se formeaza de obicei intr-un hackathon. Mutarea evenimentului in mediul virtual a avut ca efect deschiderea accesului si pentru cetatenii straini, astfel incat aceasta editie a avut 270 participanti din 8 tari.Pe primul loc a iesit proiectul "Visual recognition of people with mask". Scopul a fost sprijinirea companiilor in momentul reluarii activitatii la birou sau in fabrica, printr-un software ce foloseste inteligenta artificiala pentru a identifica, in timp real, daca persoanele dintr-o filmare de tip CCTV poarta sau nu masca.Mai mult decat atat, software-ul poate recunoaste daca masca este purtata corect sau nu, cu foarte mare acuratete, si poate emite avertismente pentru remedierea situatiei. Start-up-ul care a propus acest proiect are deja dezvoltate mai multe solutii similare, care urmaresc daca angajatii unei fabrici poarta corect echipamentele de protectie.Proiectul "Platform for managing workspaces in accordance with the provisions of the law on COVID-19" s-a clasat pe locul doi. Obiectivul pe care si l-au propus a fost ajutarea proprietarilor de birouri (in prima faza) in a-si restructura spatiul conform normelor de siguranta prevazute de lege, din punct de vedere al distantarii sociale si a crearii unui punct de lucru ce ofera siguranta si incredere angajatilor.Platforma dezvoltata va fi usor de utilizat, automatizand in spate tot procesul, printr-un mix de inteligenta artificiala si input de la persoane avizate, oferind clientilor o solutie rapida dorintelor lor de reorganizare.Pe locul trei s-a situat proiectul "Online platform for volunteer", propusa de un reprezentant al Asociatiei Samariteanul Milostiv din Suceava. Misiunea lor a fost dezvoltarea unei aplicatii in care sa centralizeze toate oportunitatile de voluntariat din tara, de la orice ONG.Platforma dezvoltata incurajeaza tinerii sa participe activ ca voluntari la diverse actiuni ale ONG-urilor din Romania, obtinand evidentieri, recenzii, opinii insumate in puncte (nivel erou, supererou si titan), pe care le pot valorifica mai tarziu in CV-ul lor., a declaratspunea declaratVineri, 8 mai s-a dat startul maratonului de codare. Challengerii, 23 la numar, au prezentat ideile lor de aplicatii ce ar putea ajuta in combaterea problemelor cauzate de pandemia cu COVID-19. Organizatorii, Scoala informala de IT, au decis sa accepte "provocari" si sa concentreze lupta pe trei fronturi: Save lives, Save Communities si Save Businesses.Provocarile au venit din partea ONG-urilor, a persoanelor fizice, a unor start-up-uri si a unor medici. A urmat etapa de inchegare a echipelor - 18 din cele 23 idei prezentate au reusit sa starneasca interesul celor 270 de participanti - programatori, testeri, analisti de business si UX designeri. Apoi, au facut cunostinta cu mentorii, cei care s-au asigurat ca se lucreaza pe functionalitatile cele mai importante si ca membrii echipei nu-si pierd focusul pe timpul maratonului.Sambata, 9 mai, a fost ziua eforturilor supraomenesti. S-a trecut de la concept la prototip si de la prototip la linii de cod. Discutii intense, schimb de experienta si multa, multa munca - asa s-ar putea sumariza cea de-a doua zi a maratonului de codare.Participantii sunt obositi, dar nu renunta, ei stiu ca solutiile generate vor veni in sprijinul celor care lupta cu virusul din linia intai, a oamenilor izolati in case, cu acces limitat la resurse si a afacerilor mici si mijlocii afectate de pandemie. Merita mentionat faptul ca patru din cele 18 proiecte acceptate s-au folosit si de inteligenta artificiala, doua din ele ajungand chiar sa se claseze pe primele locuri.Duminica, 10 mai, participantii si mentorii au facut ultimele teste si ajustari, pentru ca solutia lor sa fie cat mai aproape de a fi utilizabila. Maratonul de codare s-a incheiat cu un sprint, in care fiecare echipa a avut 5 minute la dispozitie pentru a-si prezenta proiectul. Ulterior, au fost anuntate cele trei proiecte castigatoare. Toate echipele castigatoare vor primi premii de la Scoala informala de IT, BCR-InnovX, Google si APDETIC.Evenimentul Scolii informale de IT, Challenge Accepted CODVidHack, powered by BCR Business Accelerator, InnovX & Google Atelierul Digital, a fost sustinut de urmatorii parteneri si sponsori: Asociatia Producatorilor si Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (APDETIC), GDG Bucharest, GDG Craiova, ESA Business Incubation Centre Austria, Bucharest.AI, Iasi.AI, Orange, Science Park Graz, Startup Grind, Women Techmakers, Asociatia Nationala a Farmacistilor de Spital din Romania (ANSFR), Cluj IT, Moqups, Asociatia pentru Prevenirea si Controlul Infectiilor (APCI), Ghesar, Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, 7Code Software, ICT Cluster Serbia, Smart Health Cluster, FabLab Iasi, Fresh Blood, Digital Stack, PIN Magazine, Today Software Magazine, Gold FM, VIA Cluj TV, Campus Cluj, BuzzNews, Cluj Insider, Cluj Today si UP News.Infiintata in 2013, Scoala informala de IT este lider la nivel national in sectorul educatiei non-formale si a reconversiei profesionale in domeniul IT. Pana in prezent, peste 5000 de pasionati de tehnologie au absolvit cursurile de IT din oferta scolii, in cele mai mari 7 hub-uri IT din tara (Bucuresti, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Brasov, Sibiu si Craiova). Comunitatea activa de peste 100 de mentori practicieni in mari companii IT nationale si internationale ofera mentorat si coaching in cariera cursantilor care isi doresc sansa unui nou inceput. Scoala informala de IT este partener a peste 120 de companii de top din industria IT & Software.