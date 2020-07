Hackerii care au spart conturile de Twitter ale lui Elon Musk, Barack Obama si alte personalitati au primit criptomonede de 121.000 de dolari

FBI desfasoara o investigatie federala referitoare la acest atac.Miercuri, conturile de pe Twitter ale unora dintre cei mai faimosi oameni din Statele Unite au fost compromise in cadrul unei aparente escrocherii cu bitcoin.Intre victime se afla candidatul democrat la presedintia SUA Joe Biden , fostul presedinte Barack Obama si directorul general al Tesla Elon Musk. Conturile lor, precum si ale altor persoane au postat tweeturi care cereau urmaritorilor sa trimita bitcoin la o anumita adresa anonima.Totalul de 121.000 de dolari reprezinta o suma mica pentru ceea ce pare a fi un atac istoric impotriva Twitter, despre care compania afirma ca a implicat o persoana din interior."Avand in vedere amploarea conturilor compromise, nu cred ca este foarte mult, dar deseori vedem in cazul acestui tip de exploatare sofisticata ca nu sunt foarte buni la monetizare", a spus co-fondatorul Elliptic, Tom Robinson.Atacatorii au postat trei adrese separate de bitcoin si o adresa pentru criptomoneda Ripple, care nu a primit nicio tranzactie, a spus Robinson.Cea mai mare tranzactie primita de escroci a fost in valoare de 42.000 de dolari, care poate fi urmarita catre o platforma japoneza de criptomonede, a aratat Robinson.CNBC nu putut verifica cine a trimis bitcoin sau daca toti banii au fost rezultatul escrocheriei. Este posibil ca escrocii sa fi trimis bani catre propriul lor portofel pentru a arata ca au succes.Robinson a spus ca oamenii care au fost pacaliti erau "un segment ciudat"."Sunt oameni suficient de sofisticati pentru a avea criptomonede, pentru ca in caz contrar nu ar fi putut sa faca plati intr-o perioada atat de scurta de timp, dar totusi nu suficient de sofisticati pentru a recunoaste o escrocherie.La scurt timp dupa ce portofelul a inceput sa primeasca fonduri, a inceput sa le transfere catre adrese diferite. Robinson a spus ca escrocii au facut probabil acest lucru pentru a incasa banii.Gemini, o platforma majora de tranzactionare din SUA, a spus ca a trecut pe o lista neagra adresele de bitcoin afectate.Tweeturile inselatoare postate miercuri sunt similare cu alte tweeturi inselatoare din trecut, cu o diferenta majora: atacatorii au putut sa le posteze de pe conturi verificate compromise cu multi urmaritori.Contul de Twitter al lui Elon Musk a fost primul cont importat care a postat un astfel de tweeter pentru bitcoin. Escrocii l-au avut ca tinta pe Musk si in trecut, prin crearea unor conturi false care imitau profilul lui Musk.