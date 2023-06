Cum se apara NATO de atacurile cibernetice

Membrii NATO au semnat, la Bruxelles, un acord pentru interventia rapida si coordonata in cazul atacurilor cibernetice.

Pe de alta parte, inca nu s-a ajuns la o intelegere in privinta modului de aparare daca sistemul de computere al unui singur stat membru este atacat de hackeri, relateaza Deutsche Welle.

"Am cazut de acord ca putem avansa in apararea impotriva atacurilor cibernetice drept alianta", a spus secretarul general al NATO, generalul Anders Fogh Rasmussen. "Suntem strans conectati, deci un atac asupra unui aliat, daca nu este rezolvat rapid si eficient, ne poate afecta pe toti", a adaugat Rasmussen.

Deocamdata, nu se stie care va fi planul de protectie in cazul unui atac asupra unei singure tari. Germania, de exemplu, este de parere ca ar trebui sa fie responsabilitatea fiecarei tari in parte. Totusi, alte state membre vor ca NATO sa joace un rol mai important. O decizie in acest sens va fi luata in cadrul intalnirii aliantei din luna octombrie.