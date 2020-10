Spitalele in care sunt tratati pacienti cu COVID-19, tinta hackerilor. Cum poate fi cerut ajutorul specialistilor in securitate cibernetica

Potrivit sursei citate, in luna iulie 2020, hackerii au reusit sa blocheze accesul la toate computerele spitalului "Gavril Curteau"⁣ din Oradea si au cerut o recompensa pentru deblocarea sistemului IT, fiind nevoie de doua saptamani pentru repunerea in functiune baza de date care cuprindea pe langa datele de identificare ale pacientilor, istoricul de tratamente, foile de externare sau chiar contracte ale institutiei.Potrivit stirileprotv.ro, specialistii Centrului National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernentica sunt la dispozitia tuturor spitalelor aflate in situatii dificile si au chemat in ajutor si cyber voluntarii. Toti managerii de spitale pot apela gratuit la ajutorul CERT-ro daca au nevoie de asistenta. Trebuie doar sa lase un mesaj la adresa alerte.spitale@cert.ro