FCC raporteaza ca eliminarea Huawei si ZTE din retelele americane ar putea costa 1,8 miliarde de dolari

FCC a raportat ca eliminarea si inlocuirea echipamentelor Huawei si ZTE din retelele companiilor acoperite ar putea costa aproximativ 1,837 miliarde de dolari. Aceasta s-a bazat pe informatiile colectate de agentie de la transportatori, inclusiv Verizon si CenturyLink, care primesc asistenta prin intermediul USF. In plus, multi dintre transportatorii eligibili pentru rambursare au estimat ca ar putea costa aproximativ 1.618 miliarde de dolari sa renunte la acele echipamente.Presedintele FCC, Ajit Pai, a spus:Pai a mentionat, de asemenea, ca Congresul nu a primit inca fonduri adecvate pentru a rambursa operatorii de transport care sunt obligati sa inlocuiasca echipamentele de retea considerate a fi o amenintare la adresa securitatii nationale. De asemenea, el i-a indemnat pe parlamentari sa faca acest lucru.FCC a identificat 51 de transportatori cu tehnologie de la acele companii care sunt eligibile pentru rambursare. In iunie, firmele chineze au fost desemnate oficial drept amenintari la adresa securitatii nationale dupa ce guvernul SUA si-a extins interdictia comerciala asupra Huawei pana in 2021.