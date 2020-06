Huawei a obtinut autorizatia pentru construirea unui centru de cercetari de un miliard de lire sterline, in Anglia

Ziare.

Noul centru va angaja circa 400 de persoane, iar activitatea sa se va concentra pe producerea de echipamente optice utilizate in sistemele de comunicatii cu fibra optica , potrivit unui comunicat publicat de grupul chinez.Construirea centrului de cercetare ii va nemultumi probabil pe oficialii americani si pe unii parlamentari britanici, care afirma ca echipamentele Huawei sunt folosite de Beijing pentru spionaj si ca Marea Britanie ar trebuie sa reconsidere o decizie din luna ianuarie care permite ca grupul chinez sa aiba un rol limitat in retlele 5G din tara. Compania neaga acuzatiile.Oficialii britanici analizeaza cum pot preveni cat mai bine riscurile de securitate implicate de Huawei, in contextul unor noi sanctiuni anuntate de Statele Unite in luna mai, care au rolul sa opreasca aprovizionarea Huawei cu microcipuri avansate necesare echipamentelor pe care le produce. O decizie este asteptata in urmatoarele saptamani.Vicepresedintele Huawei, Victor Zhang, a declarat ca tehnologia care va fi dezvoltata la noul centru va fi separata de cea luata ca tinta de restrictiile americane si ca este gresit sa sugerezi ca anuntul a fost facut pentru a influensa decizia Marii Britanii.