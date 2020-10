Huawei construieste un nou centru de cercetare si dezvoltare la Budapesta. Anuntul facut de ministrul Afacerilor Externe din Ungaria

In capitala ungara va fi infiintat un centru de cercetare si dezvoltare care va angaja cel putin 100 ingineri, a precizat ministrul de Externe, care a calificat aceasta investitie drept o piatra de hotar din perspectiva deschiderii si a schimbarii dimensiunii economiei ungare.Peter Szijjarto a relatat ca activitatea noului centru va fi axata pe inteligenta artificiala, pe streaming, pe tehnologiile de prelucrare a imaginilor si pe transmisia semnalelor, precum si pe sistemele de distributie de dimensiuni exceptionale.El a evidentiat faptul ca Huawei a fost prima companie chineza cu care Ungaria a incheiat un acord strategic in urma cu 7 ani, iar infrastructura Huawei, care a fost un investitor activ si pana acum, ofera un suport solid pentru actorii pietei telecomunicatiilor din Ungaria.Compania gigant a instalat in Ungaria si cel mai mare centru logistic al sau in afara Chinei, a precizat ministrul. El considera important faptul ca Huawei anunta investitii considerabile in Ungaria si pe timpul pandemiei si a multumit companiei pentru donatiile cu care a contribuit la protectia impotriva epidemiei.Cai Lingyu, directorul executiv al Huawei Technologies Ungaria, a reamintit cu ocazia aniversarii de 15 ani de prezenta a firmei in Ungaria si de 20 ani de prezenta europeana ca Huawei, unul din liderii mondiali ai solutiilor de infocomunicatii, a investit incepand din 2005 1,5 miliarde de dolari in Ungaria, fiind al doilea cel mai mare investitor chinez. Dispozitivele de telecomunicatii ale firmei sunt folosite zilnic de 80% din populatia Ungariei, relateaza MTI.Directorul a adaugat ca 2009 a fost primul an in care Huawei a construit linii de asamblare in Ungaria, dupa care in 2013 s-a deschis cel mai mare centru de aprovizionare Huawei din afara Chinei, sub denumirea Europe Supply Center. Acest centru produce in Ungaria si distribuie in peste 50 de tari instalatii de telecomunicatii, servere, dispozitive de stocare a datelor si instrumente necesare retelelor 5G, de ultima generatie in comunicatia mobila, care se construiesc in perioada actuala in Uniunea Europeana. Compania are aproape 2400 de angajati.