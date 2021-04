Huawei a inregistrat o scadere puternica a veniturilor in primele trei luni din 2021. Motivul: sanctiunile impuse de SUA

Este al doilea trimestru consecutiv in care veniturile Huawei au avut o evolutie negativa, determinata de problemele diviziei de consum a grupului, care include smartphone -urile si alte dispozitive.Huawei nu a mai putut sa livreze telefoane dotate cu sistemul de operare Android al Google din 2019, din cauza sanctiunilor americane.Livrarile de smartphone-uri ale Huawei au scazut cu 41% in trimestrul patru din 2020. Compania a vandut anul trecut bradul de smartphone-uri ieftine Honor unui consortiu de investitori.In 2019, grupul Huawei a fost adaugat la o lista neagra din SUA numita Lista entitatilor, care restrictioneaza firmele americane sa exporte tehnologii catre anumite entitati straine.In 2020, SUA au blocat accesul Huawei la cipuri cheie de care are nevoie pentru smartphone-urile sale."2021 va fi un nou an dificil pentru noi, dar este si anul in care viitoarea noastra strategie de dezvoltare va incepe sa prinda contur", a declarat Eric Xu, presedintele prin rotatie al Huawei, intr-un comunicat.Multumim clientilor si partenerilor nostri pentru increderea lor continua. Indiferent de provocarile care ne vin, vom continua sa ne mentinem rezilienta afacerii. Nu doar pentru a supravietui, ci faceti acest lucru in mod durabil ".Huawei a spus ca a reusit sa-si creasca marja de profit cu aproximativ 3,8 puncte procentuale fata de intervalul similar al anului trecut, pana la 11,1%. Aceast lucru s-a datorar, partial, celor 600 de milioane de dolari primite de Huawei sub forma de drepturi de autor pentru brevete in trimestrul respectiv.In martie, Huawei a declarat ca va incepe sa taxeze producatorilor de smartphone-uri drepturi de autor pentru utilizarea tehnologiei sale brevetate 5G.Huawei are mii de familii de brevete 5G declarate, iar compania spera ca aceasta parte a afacerii sale ii va putea oferi un nou flux de venituri, pe masura ce alte parti ale afacerii sale vor scadea. Huawei a declarat miercuri ca in viitor va creste investitiile in software , pentru a incorpora software si servicii in mixul sau de venituri.Compania si-a intensificat eforturile in domeniul software, inclusiv in domenii precum cloud computing si masini inteligente, deoarece sanctiunile SUA ii afecteaza divizia hardware.