Huawei isi vinde unul dintre branduri. Cumparator este o firma detinuta de guvernul chinez, iar tranzactia este estimata la 15 miliarde de dolari

Dupa mai multe luni de zvonuri si negari din partea producatorului chinez, Huawei a confirmat, intr-un final, ca va vinde brandul Honor sub care comercializeaza smartphone-uri separat de propriile produse.Cumparatorul este Zhixin New Information Technology, o companie din Shenzhen detinuta de guvernul chinez, alaturi de un grup de parteneri ai Honor.Valoarea tranzactiei nu a fost comunicata oficial, insa este estimata la aproximativ 15 miliarde de dolari.Huawei justifica vanzarea prin dorinta de a asigura supravietuirea partenerilor Honor si spune ca aceasta a fost cea mai buna solutie pentru protejarea clientilor si a angajatilor.Compania chineza pastreaza in continuare propriul brand de smartphone-uri, insa un mai are acces la tehnologii americane, precum aplicatiile Google si cipurile pentru smartphone-uri, cu anumite exceptii.Huawei se afla sub embargou american, care nu permite companiilor din Statele Unite sa deruleze afaceri cu producatorul chinez, decat exceptional, prin emiterea unei licente speciale.In continuare, Meng Wanzhou, seful financiar al companiei si fiica CEO-ului, se afla in arest in Canada, unde se judeca extradarea in Statele Unite, acuzata fiind de incalcarea sanctiunilor impotriva Iranului.