Noul Huawei Customer Service Center din Baneasa Shopping City si-a deschis portile: Ce beneficii si surprize te asteapta?

Insula de service este special conceputa pentru utilizatorii Huawei care tranziteaza sau locuiesc in apropierea centrului comercial, in asa fel incat cat mai multi dintre acestia sa se poata bucura de acces la servicii rapide de inlocuire a unor piese de baza a dispozitivelor lor sau achizitionarea unor accesorii importante, precum foliile de protectie. Echipa de specialitate din cadrul noului spatiu de service, situat langa Huawei Experience Store, la etajul 1, ofera o experienta rapida si placuta tuturor utilizatorilor care au nevoie de asistenta.Si, pentru ca o veste buna trebuie sa fie insotita de una si mai buna, pana pe 7 februarie, clientii care viziteaza noul punct de service vor avea parte de cateva beneficii suplimentare. Astfel, cei care au in vedere reparatia unui dispozitiv Huawei, vor primi un discount de 10% pentru manopera, dar si o reducere de pana la 50% pentru piese pentru produsele iesite din garantie.Totodata, consumatorii vor beneficia de folii de protectie si curatare gratuite pentru toate telefoanele Huawei, dar si de un discount atractiv de 50% pentru husele de protectie disponibile si achizitionate din Huawei Experience Store.Mai mult, noul punct Huawei Customer Service Center a pregatit cadouri surpriza in fiecare zi, pana pe 7 februarie, pentru primii 20 de clienti. Poate vei fi chiar tu unul dintre ei.Asadar, daca ai nevoie de asistenta in ceea ce priveste reparatia smartphone-ului, tabletei, ceasului inteligent sau castilor tale Huawei, in cel mult o ora te vei putea bucura de un dispozitiv ca nou. Aceasta este durata medie de reparatie a defectiunilor uzuale legate de display, microfon sau semnal. Daca dispzoitivul care necesita reparatie este un laptop, trebuie sa stii ca necesita o durata mai indelungata de timp, tinand cont si de gradul de complexitate mai ridicat.Vestile bune continua cu Huawei Customer Service Center. Daca nu ai nevoie de o reparatie specifica, insa iti doresti sa afli raspunsul la o intrebare legata de dispozitivul tau Huawei, tehnicienii prezenti la noul punct sunt pregatiti sa iti vina in ajutor oricand.Asadar, nu uita, mai ai timp pana pe 7 februarie sa dai o fuga pana in Baneasa Shopping City si sa te bucuri de discount-urile semnificative si de serviciile utile disponibile pentru ecosistemul tau de gadget-uri Huawei.