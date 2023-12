Pacaleala despre cat de bun e noul telefon Huawei

Chinezii de la Huawei vrea sa te impresioneze cu noul telefon Nova 3i, doar ca au fost prinsi destul de repede cu ocaua mica si nu e prima data cand se intampla ast.

In urma cu cateva zile, cei de la Huawei Mobile Egypt publicau o fotografie in care faceau reclama camerei foto frontale de pe noul Nova 3i. Nimic rau in asta, desigur: toti producatorii vor sa etaleze ce au mai bun in fata clientilor.

In unele cazuri, insa, producatorii se lauda cu ceea ce nu-i neaparat al lor, iar asta e situatia si in cazul Huawei Nova 3i. N-are camerele foto pe care le are noua serie P20, dar chinezii ar vrea sa te convinga, totusi, ca fotografiile sunt excelente.

Din motive neintelese, Sarah Elshamy, care apare in reclama cu pricina, s-a gandit ca ar fi o idee buna sa posteze cateva imagini din culisele filmarii pentru reclama. Intr-una din imagini, insa, se vede destul de clar ca partenerul de reclama n-are vreun telefon in mana cu care sugereaza ca ar face un selfie.

Vezi AICI FOTO cu reclama mincinoasa de la Huawei

Ads