Pozitia Huawei fata de opinia lui Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA in Romania

Aceste acuzatii nu sunt noi, ci sunt bazate pe dispute civile cu alte companii din ultimii 20 de ani, dar pe care Huawei le-a solutionat. Aceste litigii civile au fost solutionate fie de catre parti sau rezolvate prin proceduri judiciare, iar unele dintre acestea chiar au fost chiar respinse de catre judecatori federali sau de catre jurii. O superputere care se foloseste de masinaria de stat, si incearca fara intrerupere sa distruga o intreprindere privata detinuta 100% de angajati si sa-i perturbeze functionarea normala - o astfel de situtie nu a mai fost intalnita.In ultimii 30 de ani, Huawei a deservit peste 3 miliarde de oameni in peste 170 de tari prin produsele si serviciile sale. Compania nu a provocat niciodata un incident de securitate cibernetica si a mentinut intotdeauna un istoric de securitate excelent.Din cauza originii sale, Huawei a fost calomniata si defaimata de catre SUA pentru o lunga perioada de timp. Pentru a-si demonstra nivelul de securitate, Huawei a infiintat in Europa trei centre de verificare de securitate cibernetica. Compania este supusa celor mai stricte verificari din lume si reprezinta furnizorul care a trecut prin cele mai multe verificari de coduri sursa. Rezultatul analizei care are in vedere un interval de 10 ani dovedeste ca produsele Huawei nu au backdoors, iar rapoartele de certificare a securitatii cibernetice de la numeroase organizatii terte autorizate arata ca Huawei prezinta siguranta si fiabilitate.1.: Pe 20 februarie 2019, CEO-ul CNSC, Ciaran Martin, a declarat ca produsele Huawei au fost supuse celor mai stricte teste de securitate in laboratoare din Marea Britanie si nu au fost gasite backdoors in produsele Huawei, nici nu au existat dovezi ca Huawei a fost implicata in vreo activitate de spionaj.2.: Pe 24 august 2020, Huawei a trecut analiza Network Equipment Security Assurance Scheme (NESAS), dezvoltata in comun de catre Global Mobile Communications Alliance (GSMA) si 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Germania si multe tari europene accepta standardul NESAS si principalii operatori si furnizori din intreaga lume sunt de acord cu acest mecanism de evaluare.3.: Pe 5 iunie 2020, Huawei a obtinut certificarea de securitate cibernetica 5G de la Common Criteria. Aceasta certificare este una dintre cele mai importante certificari de securitate cibernetica din lume. Peste 30 de tari (Germania, Franta, Marea Britanie, Italia, Spania, Suedia, Polonia, Statele Unite, etc.) s-au alaturat acestui acord de certificare.Datorita acestor verificari stiintifice care au la baza fapte si standarde reale, securitatea companiei Huawei a fost recunoscuta la nivel mondial. In plus, datorita faptului ca cele mai importante tehnologii 5G vin de la compania Huawei, peste 90 de operatori de top globali, inclusiv din Europa, au ales Huawei ca partener pentru tehnologia 5G.Provocarile in securitate cibernetica nu se limiteaza la o anumita generatie de tehnologie de comunicatie sau la un anumit furnizor. Ele apar in urma dezvoltarii tehnologiilor si trebuie rezolvate tot prin metode tehnologice. In esenta, provocarile de securitate cibernetica sunt de natura tehnica. Prin urmare, increderea in securitatea cibernetica trebuie sa fie bazata pe fapte obiective centrate pe verificari stiintifice care la randul lor au la baza standardele comune. Guvernele, industriile, operatorii si organizatiile terte de certificare trebuie sa fie deschise, transparente, cooperante si impartiale, folosindu-se de specificatii tehnice ca standarde si de teste de verificare, ca modalitate prin care pot infrunta impreuna potentialulul periocol in securitatea cibernetica.Utilizand securitatea cibernetica ca un pretext pentru a suprima intreprinderile cu tehnologii mai avansate decat cele ale Statelor Unite reprezinta, in esenta, promovarea hegemoniei digitale asupra suveranitatii altor tari. Aceasta actiune contravine in totalitate suveranitatii digitale sustinute de UE. Astfel de practici nu numai ca submineaza capacitatea de inovare a industriei, sistemul global a lantului de aprovizionare si principiul liberei concurente, dar submineaza si fundamentele economiei digitale a tuturor tarilor, afectand atat economia, impozitarea, ocuparea fortei de munca si generand cresterea costurilor de trai.Datorita mediului de afaceri deschis si echitabil care a fost creat de guvernul roman in ultimii 20 de ani, compania Huawei si Romania s-au dezvoltat impreuna si au construit o relatie bazata pe incredere reciproca.1.pentru a ajuta Romania sa-si pastreze talentele de tehnologie avansata si sa vina in sprijinul clientilor de la nivel european si global.. Potrivit datelor publicate pe site-ul oficial al ANAF, in ultimii cinci ani, Huawei s-a clasat pe locul 1 din randul furnizorilor romani de TIC din punctul de vedere al contributiilor fiscale acumulate.2. In acelasi timp, impreuna cu operatorii si partenerii de la nivel local, compania Huawei a construit retele 2G/3G/4G de top si cu a cincea cea mai mare viteza de descarcare din lume (). Intreprinderile mici si mijlocii si oamenii se bucura de cele mai ieftine servicii de internet din UE (). Cu toate aceste realizari, Huawei nu a fost niciodata o amenintare la adresa securitatii Romaniei.Toate acestea se datoreaza mediului de afaceri deschis sustinut de guvernul roman si investitiilor locale semnificative ale companiei Huawei. Zvonurile nefondate si calomniile nu ar trebui lasate sa altereze realizarile economiei digitale in Romania din ultimii 20 de ani, sa distruga reputatia mediului de afaceri din Romania si sa deterioreze increderea reciproca dintre Romania si Huawei consolitata in ultimii 20 de ani.In fata epidemiei globale de COVID-19, economia Romaniei si viata oamenilor au suferit un impact fara precedent. Economia trebuie sa se redreseze, oamenii trebuie sa aiba locuri de munca, zonele rurale si montane indepartate au nevoie de acoperire a retelei, iar 3,5 milioane de elevi au nevoie de educatie la distanta. Huawei, impreuna cu operatorii si alti parteneri, depun eforturi pentru a asigura o retea de inalta calitate care suporta activitatile online mentionate mai sus.In viitor, Romania se va confrunta in continuare cu multe provocari. UE a oferit imprumuturi SURE in valoare de 4 miliarde de euro pentru a sprijini companiile si angajatii afectati si pentru a stabiliza piata muncii. Romania poate colabora cu comunitatea internationala pentru a maximiza utilizarea resurselor, care va duce cu siguranta la o redresare rapida a economiei, la o recuperare a nivelului de trai si la o redresare a increderii oamenilor. Huawei Romania este dispusa sa depaseasca numeroase dificultati, sa colaboreze cu operatorii pentru a asigura servicii de comunicatii fiabile si sa ajute guvernele, intreprinderile si oamenii sa utilizeze tehnologii TIC de top pentru a-si redresa traiul si productia intr-un mod cat mai eficient.20 de ani de incredere reciproca nu vor fi zdruncinati de zvonuri nefondate. De asemenea, exista incredere in Guvern si popor ca vor fi obiectivi si impartiali si vor decide in interesul Romaniei. In acelasi timp, Huawei solicita domnului Zuckerman sa aiba mai putine prejudecati si sa ofere mai mult. Impreuna pot fi infruntate provocarile epidemiei si impreuna poate fi adusa o contributie reala si benefica la dezvoltarea economiei digitale a Romaniei.