Productivitate crescuta cu ajutorul ecosistemului de dispozitive Huawei

In cadrul conferintei Huawei Developers Conference, Huawei a anuntat o serie de produse care s-au alaturat ecosistemului incepand cu toamna aceasta: HUAWEI FreeBuds Pro si HUAWEI FreeLace Pro, noi variante pro ale produselor audio extrem de apreciate, dispunand de anulare activa a zgomotului (ANC) imbunatatita, noi modele si functii centrate pe utilizator; HUAWEI WATCH GT 2 Pro si HUAWEI WATCH FIT, cele mai recente dispozitive din gama de dispozitive purtabile Huawei ce aduc noi functii de urmarire a datelor de fitness si moduri de antrenament, alaturi de HUAWEI MateBook X si HUAWEI MateBook 14, doua noi notebook-uri usoare, ce revolutioneaza productivitatea mobila.Mai mult decat atat, la finalul lunii septembrie, pe piata din Romania a fost lansat noul smartphone HUAWEI P smart 2021, un telefon ce asigura calitatea unui varf de gama, garanteaza o durata de viata excelenta a bateriei, precum si o camera inteligenta, care le permite utilizatorilor sa se bucure de fiecare moment al vietii si sa il surprinda asa cum se cuvine.Tehnologia Huawei Share reprezinta in acest moment un proces de interconectivitate intre produsele ce intregesc ecosistemul, avand la baza telefonul. Cu o simpla atingere, smartphone-ul si Huawei MateBook-ul tau se vor transforma intr-un super dispozitiv interconectat, chiar si fara o conexiune la internet. Ecranul telefonului este astfel transpus pe laptop, permitandu-ti sa glisezi linistit in meniul telefonului.HUAWEI AppGallery contine peste 1000 de aplicatii romanesti si zeci de mii de aplicatii internationale. Printre cele mai recente nume care s-au alaturat portofolilului sunt aplicatiile TomTom Go Navigation si Moovit, doua aplicatii de transport si mobilitate, perfecte atat pentru zonele urbane, cat si in afara acestora.De asemenea, HUAWEI AppGallery cuprinde deja in portofoliu aplicatii din zona de banking, printre care Banca Transilvania, BCR, Pago, Orange Money, BRD, Card Sodexo, MobilPay sau 24Pay. App Gallery contine si aplicatii importante din zona de stiri si divertisment, precum Cinemagia, Ziare.com, Stirile PRO TV, Digi 24, Biziday, Antena Play, Orange TV Go, Telekom TV sau Digi Online. De asemenea, in platforma sunt disponibile si numeroase aplicatii dedicate shopping-ului, precum Lajumate.ro, Olx.ro, Elefant.ro, Cel.ro, Dedeman sau Okazii.ro, dar si aplicatii utilitare, printre care, eJobs, BitDefender, Star Taxi, 7Card, Virtual Cards, Upfit Romania sau WorldClass.