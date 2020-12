Facebook acuzata, in SUA, ca si-a folosit puterea dominanta pentru a-si zdrobi rivalii mai mici. Companiei i se cere sa vanda Instagram si WhatsApp

FTC a anuntat intr-un comunicat ca va solicita un ordin care "ar putea, intre altele, sa ceara vanzarea unor active, intre care Instagram si WhatsApp".In plangerea sa, coalitia formata din 46 de state, Washington D.C. si Guam, a solicitat, de asemenea, ca achizitia Instagram si WhatsApp de catre Facebook sa fie considerata ilegala."Timp de aproape un deceniu, Facebook si-a folosit puterea dominanta si monopolul pentru a zdrobi rivalii mai mici, pentru a elimina concurenta, totul in detrimentul utilizatorilor obisnuiti", a declarat procurorul general din New York, Letitia James.James a spus ca Facebook a folosit sume mari de bani pentru a prelua astfel de rivali, inainte ca acestia sa ii poata pune in pericol pozitia dominanta.Ambele achizitii, a Instagram, pentru 1 miliard de dolari, si a WhatsApp, cu 19 miliarde de dolari, au avut efecte negative in cele din urma asupra utilizatorilor, afectandu-le intimitatea si reducand numarul alternativelor, considera procurorii americani.Facebook a declarat ca examineaza plangerile FTC si ale statelor.Compania a declarat ca guvernul "doreste acum o reparatie, fara a tine cont de impactul pe care precedentul l-ar avea asupra comunitatii de afaceri mai largi sau asupra oamenilor care aleg produsele noastre in fiecare zi".Facebook, care este pentru prima oara data in judecata de SUA pentru practici anticoncurentiale, spune ca procesele reprezinta o "istorie revizionista". Daca cele doua achizitii sunt reconsiderate acum, spun cei de la Facebook, se creeaza un precedent periculos, deoarece FCC si-a dat acordul la acea vreme pentru ambele tranzactii.In luna octombrie, Departamentul de Justitie al SUA a dat in judecata Google, divizie a grupului Alphabet, acuzand compania cu o valoare de 1.000 de miliarde de dolari ca si-a folosit puterea detinuta pe piata pentru a respinge companiile concurente.Acestea sunt cele mai mari cazuri antitrust din ultima generatie, comparabile cu procesul impotriva Microsoft din 1998.Guvernul federal a solutionat in cele din urma cazul Microsoft, dar procesul care a durat ani de zile si controlul ferm exercitat de autoritatile din domeniul antitrust au impiedicat compania sa impiedice dezvoltarea companilor concurente, cazul fiind creditat cu dezvoltarea exploziva a internetului.