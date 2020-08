Facebook si-a lansat propriul "Tik Tok". Aplicatia a fost utilizata imediat de mai multe celebritati

Produsul a fost utilizat imediat de mai multe celebritati, in urma unei campanii a Facebook de a atrage talente creative inainte de lansare: actrita Jessica Alba a postat un video cu familia ei, promovand mastile companiei sale Honest Company, in timp ce comicul Mindy Kaling a prezentat activitati fizice in mod intentionat dificile pe timp de carantina.Debutul Reels a avut loc la cateva zile de cand Microsoft a anuntat ca negociaza preluarea operatiunilor americane al platformei Tik Tok, de la compania chineza ByteDance.Lansarea amplifica concurenta dintre Facebook si TikTok, fiecare dintre aceste companii considerand ca cealalta reprezinta o amenintare. Ambele companii vor sa atraga adolescentii americani, dintre care multi au migrat in ultimii doi ani catre TikTok.La fel ca in cazul TikTok, utilizatorii Reels pot inregistra cu dispozitivele mobile filme scurte, prietenoase, iar apoi sa adauge efecte speciale si de sunet, extrase dintr-o biblioteca de muzica.Aceste similitudini l-au facut pe directorul general al TikTok, Kevin Mayer, sa afirme ca Reels este "o copie" care ar putea afecta baza enorma de utilizatori ai Instagram, dupa ce "o alta copie, Lasso, a esuat rapid".Facebook a fost supusa unor acuzatii similare intr-o audiere care a avut loc in Congresul SUA saptamana trecuta, parlamentarii sugerand ca Facebook a copiat rivali precum Snapchat din motive de concurenta.