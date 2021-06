Moartea tragica a unei tinere urmarita de peste 100.000 de fani pe Instagram. Mesajul infiorator postat chiar inainte sa se arunce in gol

Tanara s-a aruncat in gol de la etajul 14 al unui bloc, insa circumstantele incidentului urmeaza sa fie stabilite cu exactitate de anchetatori.Veronica Todorova, cunoscuta pe Instagram dupa nickname-ul @nicuseaa, avea 24 de ani, iar postarile sale erau urmarite si comentate de foarte multe persoane. Ultima postare le-a dat de gandit fanilor sai, insa a fost prea tarziu pentru ca cineva sa mai ia vreo masura.Cu doua ore inainte de tragedie, Veronica Todorova a postat pe pagina sa de Instagram o poza cu un fundal negru cu comentariul "Sfarsit".Potrivit unor surse citate de presa din Republica Moldova, tanara ar fi locuit la etajul 9 al blocului, insa ar fi urcat la etajul 14, de unde s-a aruncat in gol. Acolo au fost gasite geanta, geaca si telefonul femeii. Medicii legisti nu au gasit urme de moarte violenta, ci doar semne ale caderii de la inaltime.Comunitatea de influenceri moldoveni, in special cei care au cunoscut-o pe Veronica Todorova ( @nicuseaa ), este socata de moartea sa.Unii au recunoscut ca au vazut-o ultima perioada plangand pe stories si banuiau ca era in depresie, doar ca nu si-au imaginat ca va recurge la gestul de a-si pune capat zilelor, transmite realitatea.md "De multe ori am vazut-o plangand pe stories. Imi este mila si ma doare, pentru ca avea toata viata inainte. In viata asta poti sa ai de toate: si popularitate, si bani, si haine, dar daca nu ai pe cine sa suni cand te doare, nu ai nimic", a spus, pe contul sau de Instagram Daniela Costetchi, vloggerita cunoscuta in Republica Moldova.