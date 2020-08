Daca legea 5G intra in vigoare, romanii vor pierde 9,3 miliarde de euro

Asa cum indica proiectul, desi legea nu viza un anumit furnizor sau operator, este evident ca intentia legii este de a bloca accesul pe piata romaneasca pentru furnizorii chinezi de echipamente.Furnizorii chinezi sunt implicati in domeniul tehnologiei si in dezvoltarea comunicatiilor din Romania de aproximativ 20 de ani si au colaborat cu patru mari operatori romani, printre care Orange Vodafone , DIGI si Telekom, mentinand un istoric de securitate bun.Potrivit analizei impactului proiectului de lege, daca acesta va intra in vigoare operatorii si consumatorii romani vor suferi pierderi economice de 9,35 miliarde de euro, iar reteaua operatorilor de telefonie mobila va fi instabila cel putin timp de doi-trei ani.In primul rand, companiile chineze nu vor putea participa la constructia de retele de comunicatii a Romaniei. Operatorii vor fi fortati sa inlocuiasca un numar mare de dispozitive existente. De asemenea, operatorii vor achizitiona dispozitive de retea wireless si fixa de la alti furnizori la un pret mai mare, necesitand o investitie suplimentara de 4,17 miliarde de euro si costuri de inginerie. In timpul inlocuirii retelei, operatorii vor suferi o pierdere de venituri de 330 de milioane de euro.In al doilea rand, companiilor chineze li se interzice sa participe la constructia 5G in Romania. Datorita faptului ca nu exista concurenta suficienta intre furnizorii de echipamente, costul retelelor 5G din Romania va creste cu 850 de milioane de euro, ceea ce nu este propice pentru operatorii romani care utilizeaza tehnologii avansate pentru construirea retelelor 5G.In plus, daca furnizorii chinezi de echipamente sunt restrictionati, Huawei nu va putea participa la ICT-ul romanesc si nu va investi pe piata romaneasca. Acest lucru va afecta numarul de locuri de munca, achizitiile si contributia economica a Huawei la viitoarea constructie 5G, a carei valoare se ridica la 4 miliarde de euro si care ar urma sa creeze peste 6.000 de locuri de munca.Cel mai important risc indus de acest proiect, este impactul devastator pe care pierderea de 9,35 miliarde de euro il va avea asupra pretului platit de consumatorii romani. In prezent, veniturile celor patru mari operatori din Romania sunt de aproximativ 3,5 miliarde de euro, ceea ce reprezinta venitul total al operatorilor in aproape trei ani. Suma de 9,35 miliarde de euro este suficienta pentru a construi patru retele 5G de top in Europa pentru cei patru mari operatori. De asemenea, operatorii vor transmite pierderile consumatorilor, iar tarifele de telefonie mobila din Romania vor creste de trei ori de la o medie de 6 euro la 18 euro. Lipsa beneficiilor economice va reduce si mai mult calitatea serviciilor oferite in Romania, ceea ce implica o revenire definitiva la inceputul anilor industriei telecomunicatiilor, cand doar foarte putini au avut acces la telefoane mobile si internet Sursa: https://www.capital.ro/daca-legea-5g-intra-in-vigoare-romanii-vor-pierde-93-miliarde-de-euro.html