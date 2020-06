Daniel Paun, THC.ro - brandurile din Romania inca subestimeaza calitatea serviciilor de gazduire web

Ziare.

com

Buna, Daniel! Spune-ne cateva cuvinte despre tine si brandul THC. Cum a luat nastere acest proiect si care au fost provocarile pe care le-ai intampinat pana acum? THC este un proiect relativ nou pe piata romaneasca. Firma a luat nastere in 2019, din dorinta de a aduce in atentia publicului servicii de web hosting la un nou nivel de calitate, dar la preturi competitive. Recunoastem, provocarea principala este facem cunoscut numele THC si sa demonstram ca nu este nevoie de zeci de ani de experienta pentru a devansa "titanii" pietei, ci doar de o viziune proaspata si o armata de oameni cu peste 16 ani de experienta in IT si design. Putine firme de hosting asigura in momentul de fata asistenta tehnica la cel mai inalt nivel de calitate, ceea ce pentru noi reprezinta un avantaj de necontestat.Desigur, am putea spune ca reprezinta o "provocare" pentru noi faptul ca numele brandului, THC (The Hosting Company), duce cu gandul la substanta activa din cannabis. Dar nimic nu ne opreste din a ne autodepasi constant si a oferi cele mai bune servicii la cele mai bune preturi.Vorbeste-ne putin despre piata de hosting din Romania si cum te raportezi la concurenta.Oferta serviciilor de gazduire a crescut impresionant in ultimii ani, insa concurenta inca este mica in ceea ce priveste calitatea si, de ce nu, raportul calitate-pret. La THC avem foarte multi clienti care solicita transferul pe serverele noastre pentru ca au avut experiente neplacute la alte firme de hosting. Cea mai comuna problema este viteza de incarcare. Si avem un exemplu mai mult decat recent. In ultimele luni, in contextul pandemiei de COVID-19, shoppingul online a explodat, iar multe site-uri nu au fost pregatite sa primeasca un val de cumparatori atat de mare. Dar problema nu este ca nu si-au dat interesul pentru a oferi clientilor o experienta pozitiva. Vorbim, totusi, despre un serviciu care este foarte greu de apreciat daca nu esti cunoscator, iar majoritatea oamenilor cumpara pachetele fara sa stie, de fapt, ce platesc. Acesta este unul dintre motivele pentru care va spuneam ca este esentiala echipa de asistenta tehnica si suport. Uptime, SSD, SSL, chiar si backup sunt termeni pe care nu ai cum sa-i cunosti daca pana acum nu ai avut nicio tangenta cu tot ceea ce inseamna construirea unui website.Multi pleaca de la premisa ca gazduirea web este la fel pe peste tot si ca nu conteaza de unde faci achizitia. Brandurile din Romania inca subestimeaza calitatea serviciilor de gazduire web. Pana cand se intampla un incident neplacut (spre exemplu, site-ul cade pentru ca nu poate sustine un trafic prea mare) si iti blochezi vanzarile. Din fericire, clientii care ajung la noi nu mai pleaca. Avem o rata de retentie de peste 90%, ceea ce este foarte bine comparativ cu ceea ce se intampla pe piata din Romania. Acesta este un semn clar ca serviciile THC sunt de cea mai buna calitate!Cum sfatuiesti cumparatorul roman sa aleaga cele mai bune servicii de web hosting?Este un subiect destul de complex. In primul rand, cumparatorul trebuie sa cunoasca faptul ca exista mai multe tipuri de hosting si ca fiecare site are nevoi diferite. Aceasta este o alta greseala majora pe care multi o fac - aleg planul de gazduire prin recomandare. Nu te poti astepta ca un magazin online sa functioneze in parametrii normali daca urmezi exemplul unui site de prezentare. Apoi, trebuie urmarit ca pachetul achizitionat sa indeplineasca un minim de caracteristici: viteza de incarcare buna, uptime de 99,99%, suport tehnic 24/7, spatiu SSD, trafic necontorizat si backup zilnic. Mai departe, este vorba despre detaliile "fine". Avantajul nostru este ca detinem un datacenter propriu, ceea ce ne permite sa oferim calitate la preturi minime. Deja lucram la construirea celui de-al doilea datacenter pentru ca cererea este deja mare si nu vrem sa facem compromisuri in ceea ce priveste calitatea.Cum arata anul 2020 pana in acest moment si care sunt cele mai profitabile servici?Portofoliul nostru de clienti se imbogateste vizibil de la o zi la alta. Ne bucura sa observam ca am reusit atat de repede sa facem diferenta pe o piata destul de competitiva. Brandul THC devine din ce in ce mai cunoscut, astfel ca muncim ca anul acesta sa aducem in portofoliul de clienti cat mai multe nume puternice din Romania. Suntem cunoscuti pentru serviciile de web hosting, insa punem la dispozitie si alte produse adiacente precum domenii sau certificate SSL. Anul acesta am simtit o crestere semnificativa pe segmentul de servere dedicate, care sunt si cele mai profitabile servicii pe care le oferim. Multi dintre cei care detin site-uri mari, implicit magazine online, au inteles ca aceasta este cea mai indicata varianta pentru o crestere rapida si fructuoasa.