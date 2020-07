Romanii au lansat un satelit in stratosfera pentru a testa un nou tip de internet

Noul timp de internet, creat alaturi de Space X

Compania romaneasca CryptoDATA a lansat cu succes in stratosfera primul ansamblu de echipamente pentru a testa comunicarea globala encriptata Voice Over Blockchain Protocol. Un satelit experimental purtat de un balon Meteo a fost lansat la o altitudine de aproximativ 38.800m din localitatea Stalpu, Judetul Buzau, Romania.Aceasta lansare face parte dintr-un efort continuu al echipei CryptoDATA de a trimite in spatiu o retea de sateliti ce implementeaza o noua forma de comunicare criptata si securizata cu ajutorul tehnologiei blockchain."Acest ecosistem este defapt o retea descentralizata de comunicare securizata prin tehnologia blockchain. Pe scurt reprezinta un nou internet ce poate fi folosit de toata lumea fara restrictii sau aprobari. Punctul forte al acestei tehnologii este protocolul de comunicare dezvoltat si patentat de CryptoDATA, VOBP (Voice Over Blockchain Protocol). Aceasta tehnologie este acum implementata, testata si adaptata pe dispozitivele adresate publicului larg IMPulse K1 Smartphone si WHIM Laptop", a declarat Ovidiu Toma, CEO-ul companiei CryptoDATA.Lansarea balonului meteo este primul pas si este facut a testa atat echipamentele de la sol cat si echipamentele aeriene. Acesta este un test preliminar inainte de lansarea pe orbita joasa a primului satelit de test, in februarie 2021."Daca echipamentele trec testele in februarie 2021, impreuna cu companiile Momentus si SpaceX intentionam sa trimitem primul satelit de test in orbita joasa a pamantului (L.E.O). Din punctul nostru de vedere, reteaua GLOBAR va oferi omenirii mobilitate, flexibilitate si securitatea in domeniul comunicatiilor si transferului de date", a mai spus Toma.La acest proiect CryptoDATA colaboreaza atat cu compania romaneasca Autonomous Flight Technology cat si cu companiile americane Momentus si SpaceX.CryptoDATA este o companie cu capital 100% romanesc si este un pionier in dezvoltarea tehnologiilor blockchain. Una dintre cele mai inovative invetii este tehnologia de comunicare criptata VOBP (Voice Over Blockchain Protocol).Acest protocol este in prezent implementat in dispozitivele IMPulse K1 si WHIM Laptop. Aceste dispozitive sunt la momentul actual unele dintre cele mai sigure dispozitive criptografice, destinate publicului larg.Unicitatea device-urilor este oferita de cheia fizica de criptare ce este detinuta de utilizator oferindu-i acestuia securitate si descentralizare prin arhitectura blockchain.