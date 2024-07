360 de lucrari, inscrise la festivalul Internetics 2007

La festivalul Internetics 2007, care se desfasoara in perioada 31 octombrie - 1 noiembrie, au fost inscrise 360 de lucrari de 160 de agentii, a declarat, marti, un organizator al festivalului, relateaza NewsIn.

Dintre cele trei competitii din cadrul festivalului, Web Space, Web Promo si Web Graphic, cele mai multe lucrari au fost inscrise la sectiunea Magazine Online din cadrul competitiei Web Space si la sectiunea Produse de consum rapid din cadrul competitiei Web Promo.

Lucrarile participante la editia din acest an a festivalului vor fi expuse incepand cu data de 9 octombrie pe site-ul www.internetics.ro, la sectiunea Competitie.

Inscrierile la Internetics 2007 au inceput in data de 3 septembrie si s-au putut face online, pe site-ul competitiei, www.internetics.ro, pana la data de 5 octombrie. Jurizarea festivalului are loc in perioada 8 - 26 octombrie.

Internetics 2007 este cea de-a saptea editie a festivalului industriei online din Romania si este organizat de compania Millenium Communications.

