11 idei din filmele si serialele SF care au devenit realitate, in cativa ani

Acest gen a dat nastere multor nume importante ale literaturii, dintre acestia, Jules Verne reusind sa combine un stil de scris facil cititorilor, cu o imaginatie vizionara, fara limite, care a prevazut chiar si aselenizarea - in cartea "De la Pamant la Luna".Dezvoltarea radioului si a televiziunii a oferit apoi posibilitatea mai multor scriitori si scenaristi sa isi impartaseasca ideile vizionare publicului larg si sa ofere o imagine cat se poate de clara a modului in care va arata tehnologia pe care, multi ani mai tarziu, am ajuns sa o folosim. Space a creat o lista cu 11 idei, candva SF, care intre timp au devenit realitate.Telefonul mobil a aparut prima data in filmul "Star Trek", seria originala, in 1966.Primul telefon mobil real a fost inventat de Motorola sapte ani mai tarziu, in 1973, si avea o greuate de 1,1 kilograme.De-a lungul timpului, oamenii de stiinta au reusit sa scada constant greutatea acestor dispozitive si, mai important, sa le creasca numarul de functii.Daca primul telefon mobil, Motorola DynaTAC, oferea doar 35 de minute pentru apeluri, telefoanele din prezent pot functiona chiar si cateva zile fara a fi incarcate, iar unele dintre ele pot descarca in doar cateva secunde o cantitate de informatii care la inceputul telefoniei mobile ar fi parut astronomica.Ideea unui traducator universal a aparut tot in Star Trek, seria originala - personajele foloseau un dispozitiv care permitea comunicarea cu diferite specii de extraterestrii.In prezent, nu avem un dispozitiv pentru asta, dar avem un algoritm, precum cel oferit de Skype, care permite traducerea vocii dintr-o limba in alta.Tehnologia actuala nu se ridica inca la standardele din Star Trek, dar cu siguranta e pe drumul cel bun si e doar o chestiune de timp pana va ajunge la performante uimitoare.Ideea a fost lansata pentru prima oara tot in Star Trek, seria originala, din 1966.Teleportarea se realiza, in serial, prin "descompunerea" si "recompunerea", intr-un alt spatiu, a celui teleportat.Oamenii nostri de stiinta nu au reusit, deocamdata, sa teleporteze fiinte, insa au reusit sa teleporteze fotoni, cele mai mici forme de materie, aflate la granita dintre energie si materie.Chiar daca, cel mai probabil, multi dintre noi nu vom apuca astfel de vremuri, si calatoriile in spatiu prin teleportare sunt o chestiune de timp.Ideea hologramelor a fost imaginata prima oara de scenaristii filmului Star Wars, in 1977.In universul Star Wars, o parte dintre comunicatii se realizeaza cu ajutorul hologramelor tridimensionale, o astfel de transmisiune fiind cea care il scoate pe Obi-Wan Kenobi din izolarea sa pe planeta desertica Tatooine.In viata reala, abia in 2018, cercetatorii de la Universitatea Bringham Young, Statele Unite ale Americii, au reusit sa creeze o astfel de holograma, tehnologia folosind particule rapide.Confruntarea dintre Luke Skywalker si Darth Vader, din acelasi vizionar Star Wars, a oferit prima idee despre modul in care ar putea arata si functiona o mana artificiala.Acest scenariu pare a fi mai aproape de realitate acum, fata de cat era in anii 1970, cand a fost lansata seria - cercetatorii de la Institutul Tehnologic din Georgia, SUA, au reusit sa produca un brat care poate fi controlat cu ajutorul senzorilor.In filmul Blade Runner (1982) a fost prezentata o versiune a unui Los Angeles din viitor, care 23 de ani mai tarziu a devenit realitate.In film, pe unele dintre cladirile orasului sunt o serie de panouri publictare gigantice, digitale.In anul 2013, a fost infiintata compania Digital Out Of Home (DOOH), care dezvolta o tehnologie similara.In prezent, inteligenta artificiala are o multitudine de aplicatii , de la arta, la medicina si idustria farmaceutica. Se poate spune ca cercetatorii din mai toate domeniile muncesc neincetat pentru a adapta algoritmii sa-i ajute in munca lor - potentialul algoritmilor este aproape nelimitat.Tot filmul Blade Runner prezenta, in 1982, ideea de oameni sintetici care au nevoie de inteligenta artificiala pentru a functiona, iar existenta algoritmilor juca si acolo un rol important.In filmul "2001: A Space Odyssey", din 1968, este prezentata ideea unei statii spatiale, aflate pe orbita joasa a Pamantului, unde astronutii experiementeaza microgravitatia.Incepand cu anul 1998, aceasta idee a devenit realitate, odata cu construirea Statiei Spatiale Internationale, un laborator dedicat studiilor in microgravitatie.Creatorii "2001: A Space Odyssey", film aparut in 1964, prezentau pentru prima oara conceptul de "newspads".46 de ani mai tarziu, in anul 2010, au aparut tabletele pe care le folosim si astazi.In "Back to the Future, Part II" (Inapoi in viitor, partea a doua), film aparut in 1989, era prezentat viitorul din anul 2015. E drept, filmul a prezis un 2015 mult mai extraordinar de cat a fost, dar un lucru a devenit realitate: hoverboardul, skateboardul zburator, asemeni celui imprumutat de personajul principal, Marty McFly, pentru a scapa rapid de cei care il urmareau.Desi nu sunt atat de raspandite ca in film, hoverboard-urile exista acum, iar primul a fost a fost creat in 2015, de Arx Pax, o companie cu sediul in California. Compania a inventat Arhitectura Campului Magnetic (MFA™), folosita pentru a genera levitatia unui hoverboard.In "Total Recall", film aparut in 1984, era prezentat un concept concept la care, mai apoi, oamenii de stiinta din institute de cercetare si companii private au inceput sa lucreze asiduu: masinile fara sofer.In prezent, se cauta crearea unui algoritm care sa permita deplasarea masinilor prin trafic, in siguranta, fara a fi nevoie de un sofer.NASA pare foarte interesata de aceste cercetari, pentru ca le-ar permite construirea unor roboti mai eficienti care sa exploreze spatiul cosmic.