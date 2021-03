Canalele de Youtube ale unor televiziuni din Myanmar, controlate de armata, au fost inchise

Un purtator de cuvant a transmis: "Am eliminat mai multe canale si am inlaturat cateva clipuri de pe YouTube in conformitate cu liniile directoare ale comunitatii noastre si cu legile in vigoare".Intre canalele inlaturate se afla si cel al televiziunii de stat, MRTV, precum si Myawaddy Media, detinut de armata, MWD Variety si MWD Myanmar, potrivit gigantului tehnologic.Pe 1 februarie, armata din Myanmar a preluat puterea in tara, dupa ce a acuzat ca alegerile din luna noiembrie au fost fraudate. Liderul de factor Aung San Suu Kyi a fost retinut, la fel si mai multi oficiali. De mai bine de o luna, au loc proteste ample, soldate de cele mai multe ori cu violente. Aproximativ 20 de oameni au fost ucisi in timpul demonstratiilor.Thomas Andrews, reprezentant ONU pentru drepturile omului in Myanmar, a indemnat Consiliul de Securitate - care se va intalni vineri pentru a discuta situatia - sa impuna juntei un embargo global si sanctiuni economice. Intr-un raport intocmit de el este cerut ca statele sa impuna sanctiuni asupra Myanmar Oil and Gas Enterprise, controlata acum de armata si care reprezinta cea mai mare sursa de venit.