Cat de importanta este componenta SEO pentru marketingul digital

Daca pana nu demult oricine putea folosi cateva trucuri SEO pentru a-si "creste" site-ul, schimbarile repetate de algoritm ale celor de la Google, in special, au facut necesara nevoia de campanii de optimizare facute cu profesionalism, dedicare si implicare totala, atat din partea echipei de SEO, cat si a proprietarului unui business. De prima parte se poate ocupa o echipa de specialisti in domeniu, care sa va ajute sa fiti descoperiti de clienti si sa va bucurati de o crestere organica si de un profit solid pe termen lung. Echipa R2.ro pune la dispozitia clientilor toata priceperea si entuziasmul sau, cu scopul de a identifica si implementa cele mai bune solutii SEO pentru un business cu o imagine online solida si credibila.Numai in urma unui audit SEO poti identifica acele puncte in care site-ul tau de business are nevoie de optimizare, pentru a deveni mai vizibil si mai "prietenos" cu clientii.Auditul SEO presupune identificarea unor eventuale chestiuni tehnice, precum structura fisierelor sau viteza de incarcare a site-ului, nevoia folosirii anumitor cuvinte cheie relevante pentru o mai buna clasare in ierarhia motoarelor de cautare sau eventualele slabiciuni care au nevoie de remediere la un site, precum si punctele forte. Identificarea problemelor este urmata de gasirea pasilor de urmat pentru imbunatatirea imaginii de ansamblu a unui site, atat in fata motoarelor de cautare, cat si pentru utilizatorii actuali si, mai ales, pentru cei pe care ii poti atrage.Optimizarea SEO a unui business online poate insemna optimizarea pentru dispozitivele mobile, cel mai des folosite, cea a vitezei de incarcare a paginilor, a gradului de indexare a paginilor, detectarea si stergerea paginilor irelevante, remedierea erorilor generate de legaturi interne spre pagini indisponibile, identificarea cuvintelor cheie pe care site-ul ar trebui sa se claseze si implementarea lor in trackere, precum si a cuvintelor cheie noi ce vor oferi noi oportunitati de consolidare sau crestere, dar si analize ale competitiei, ale modului in care utilizatorii interactioneaza cu site-ul si ale continutului si URL-urilor.Ai nevoie de consultanta si de specialistii SEO de la R2.ro atunci cand, in ciuda tuturor eforturilor depuse pentru a-ti dezvolta business-ul online te regasesti in una sau mai multe dintre urmatoarele situatii:, iar cauzele pot fi multiple: organizarea continutului, redactarea continutului, probleme tehnice, surse de trafic, adica vanzari, monetizare, desi exista traficde aplicare a unei idei existente, desi aveti buget si ati identificat o nisa profitabila; in acest caz aveti nevoie si de o agentie SEO care sa va ajute sa va stabiliti prioritatile si sa gasiti calea optima de a exploata oportunitatile, plaja de clienti si toate detaliile ce va pot ajuta pe drumul spre succes., element ce poate conta in ierarhiile motoarelor de cautarepe care sa va indexati mai bine, fie deja implementate, fie noi; aceasta provocare nu vizeaza doar cresterea traficului, ci si conversia.De serviciile R2.ro poate beneficia orice proiect online, fie ca este magazin, blog, un site de prezentare etc., indiferent de domeniul de activitate. Tarifele pot varia in functie de calitatea site-ului, de numarul de pagini ce necesita analiza si implementare a solutiilor si chiar de concurenta pe care o are site-ul, deoarece si in functie de aceasta se va stabili strategia de optimizare.