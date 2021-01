Cele mai bune cercetari in domeniul companiilor SEO: 80% dintre profesionistii din SEO isi fac griji in legatura cu cariera lor din cauza modificarilor constante ale algoritmilor de cautare

* 80% dintre SEO se tem ca modificarile algoritmilor de cautare ar putea afecta negativ cariera lor. 73% cred ca astfel de inovatii pot schimba in rau situatia din intreaga industrie de marketing.* Aceasta preocupare nu poate fi numita neintemeiata: 60% dintre respondenti au spus ca si-au pierdut locurile de munca din cauza modificarilor mecanicii motoarelor de cautare.* In medie, 3 zile pe saptamana, ziua de lucru a unui specialist SEO depaseste standardul de 8 ore. 25% dintre angajati lucreaza mai mult de 8 ore pe zi, cel putin 5 zile pe saptamana.* Principalul motiv pentru orele lungi de lucru sunt termenele stricte, iar 44% dintre profesionisti sunt nemultumiti de termenele stricte stabilite de angajatori.* Majoritatea angajatilor din industrie au recunoscut ca nu intentioneaza sa ramana acolo mult timp: 37% dintre respondenti intentioneaza sa lucreze aici de la 1 la 3 ani, alti 31% - de la 4 la 6 ani. 12% intentioneaza sa urmeze o noua cariera in SEO.* In ceea ce priveste aspectul pozitiv, in timp ce un sfert dintre angajatii SEO considera ca slujba lor nu este de incredere, majoritatea sunt multumiti de aceasta, numind-o creativa, interesanta si inteligenta.* Principala modalitate de a fi la curent cu ultimele inovatii SEO sunt cursurile si cursuri online gratuite. Multi vor participa la cel putin o conferinta de profil.* Aproape jumatate dintre respondenti au ales calitatea continutului ca fiind cel mai important factor de clasare. Aproape acelasi numar considera ca importanta SMM va creste in viitor."Imi place meseria mea, pentru ca trebuie sa caut in permanenta idei noi, sa aduc trafic si conversii clientiolor care colaboreaza cu agentia pe care o administrez. In SEO, ce functioneaza bine astazi, maine poate sa nu functioneze deloc si cred ca aceasta este cea mai buna expresie din domeniul marketing-ului. Da, sunt momente cand trebuie sa muncesc din greu si nu intotdeauna totul se desfasoara asa cum imi doresc. Dar nu poti prinde un peste dintr-un iaz fara dificultate si trebuie sa muncesti din greu in orice profesie si in orice afacere ".SEO a aparut in anul 1990 si principiul de clasare era extrem de simplu, paginile care contineau cele mai multe cuvinte apareau primele in motorul de cautare google. Topurile la vremea respectiva erau in mare parte SPAM.In anul 1998, googe a facut schimbari mojore privind clasarea si au implementat " Page Rank ", un algoritm care cantarea greutatea unei pagini numarand importanta link-urilor catre aceasta. Topurile s-au schimbat si la vremea respectiva cel mai important factor atunci cand cumparai un link era sa aiba Page Rank cat mai mare de pe o scara de la 1 la 10. Spam-ul era clar ca nu disparuse, erau zeci de link-uri nenaturale pentru a pacali sistemele de clasare si google schimba rezultatele cautarilor de la o zi la alta.In 2009 s-au adus modificari algoritmului google si de atunci SEO devenise din ce in ce mai greu, rezultatele nu mai apareau de pe o zi pe alta, erau zeci de schimbari in fiecare zi.In 2012 a fost o revolutie impotriva link-urilor spam, multe agentii la vremea respectiva au dat faliment pentru ca nu s-au adaptat noilor algoritmi, sute de site-uri dispareau zilnic din cautarile google.In ziua de astazi avem peste 200 de factori care influenteaza clasamentul google, sunt 200 care defapt se cunosc, insa multi specialisti din domeniu spun ca sunt 800 de factori si orice mic detaliu poate face diferenta atunci cand facem promovare unui site.Link-urile spam sunt identificate mult mai usor, continutul este rege inca de cativa ani, spam-ul este penalizat drastic, link-urile de slab calitate nu mai aduc nici un beneficiu, acestea sunt doar cateva ponturi de care trebuie sa stim atunci cand incepem promovarea unui site.Nu uitati "Ce poate functiona astazi, maine poate sa nu functioneze deloc."