Cum functioneaza TikTok si de ce are asa mare succes in randul copiilor

Cati utilizatori au marile retele de socializare

Cum functioneaza TikTok

Ce poti vedea pe TikTok

In prezent, TikTok are unele probleme prin anumite tari ale lumii, motivatia principala fiind ca ar reprezenta o amenintare pentru securitatea nationala (prin folosirea datelor personale ale utilizatorilor de catre statul chinez). In India a fost interzisa, iar in SUA, ca urmare a interdictiei aplicatiei in SUA incepand cu 15 septembrie 2020, se negociaza vanzarea unei componente TikTok (cea care gestioneaza utilizatorii americani) catre o companie IT americana - cel mai probabil, Microsoft , scrie Scientia Facebook - 2, 6 miliarde WhatsApp - 2 miliardeFB Messenger - 1,3 miliardeInstagram - 1,1 miliardeYouTube - 2 miliardeWeChat - 1,2 miliarde (in principal China)TikTok - 800 milioaneQQ - 694 milioane ( platforma socializare chineza)Reddit - 430 milioaneTelegram - 400 milioane (aplicatie ruseasca)Snapchat - 397 milioanePinterest - 367 milioane Twitter - 326 milioaneLinkedIn - 310 milioaneViber - 260 milioaneTwitch - 140 milioaneVkontakte - 100 milioane (platforma ruseasca)E interesant de observat ca cele mai multe aplicatii si platforme de socializare isi au originea in SUA, iar singura aplicatie chinezeasca ce a devenit populara in afara granitelor este TikTok. Viber este japoneza.Aplicatia permite utilizatorilor sa inregistreze clipuri de intre 3 si 60 secunde, sa modifice videoclipul, aplicand diverse efecte, si sa il publice.TikTok ofera o librarie de filtre si efecte ce pot fi folosite in functie de ce doreste utilizatorul sa faca. De asemenea, exista o baza de date de secvente de melodii, care pot fi folosite. In plus, se poate adauga text.YouTube, ca si Instagram, a incercat sa copieze TikTok (Stories and short videos), dar ca in multe alte ocazii in care a copiat alte aplicatii (de exemplu Google +, copiind Facebook), nu a avut prea mare succes, cel putin deocamdata. In plus, YouTube enerveaza prin din ce in ce mai multe reclame - cel mai probabil pentru ca Google isi indeamna consumatorii sa cumpere YouTube Premium. Vom vedea ce succes vor avea, dar cel mai probabil vor esua.Ca la Facebook si Twitter, in TikTok trecerea de la un clip la altul se face simplu, printr-o simpla glisare a degetelor pe ecran.Succesul aplicatiei TikTok este asigurat si de modul prestabilit de oferire a continutului, care se face printr-un algoritm, nu printr-o retea de "prieteni" ori "urmaritori", cum e cazul cu Facebook sau Twitter. Asta inseamna ca oricine publica ceva pe TikTok va primi cateva vizualizari, garantate de algoritm. Acesta este un mod inteligent de a promova continutul, caci niciun producator de continut, orice ar fi, nu ramane fara urmaritori, oricat ar fi de putini.Ca Snapchat si Instagram, utilizatorii TikTok pot produce continut doar prin intermediul telefonului mobil, in acest fel favorizand publicul tanar, care manevreaza usor telefonul mobil si nu mai gaseste o asa mare atractie pentru calculator Prin aceasta combinatie unica de caracteristici, TikTok a obtinut succesul de care se bucura astazi.TikTok are si un site web dedicat, tiktok.com, unde, odata deschis, esti asaltat cu diverse "produse" TikTok, aranjate unul sub altul.In esenta, o multime de tineri dansand, sarind in apa, facand glume, inregistrand diverse momente din viata lor, care li se par relevante pentru a fi expuse publicului. Ideea de baza este distractia. Livrata cu intensitate mare si in secvente scurte.Aplicatia ofera un buton "discover", unde se pot gasi clipuri organizate pe categorii: "SavureazaFiecareZi", "how2music" samd. Si, bineinteles, exista posibilitatea de a urmari anumiti utilizatori, prin optiunea "Follow".Cu certitudine aplicatia este inca in formare, din toate punctele de vedere. Desi dominata de copii si tineri, este deja folosita si de alte categorii pentru a-si promova mesajele catre acest public (creatori de diverse, publicitari, politicieni samd).