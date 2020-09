O noua functie a Google Maps va afisa cate cazuri de Covid-19 sunt intr-o anumita zona geografica

Informatiile vor proveni de la Johns Hopkins, New York Times si Wikipedia si vor fi afisate pe o harta in culori, cu o medie pe sapte zile a noilor cazuri la 100.000 de locuitori, intr-o anumita zona. Harta va fi disponibila in 220 de tari si teritorii.Asta inseamna ca utilizatorii pot folosi Google Maps pentru a vedea stadiul epidemiei de Covid-19 in zona unde se afla, ceea ce poate fi de ajutor daca boala se va raspandi mai rapid in toamna si in iarna. Utilizatorii vor putea vedea si daca exista o epidemie in crestere intr-o anumita zona inainte de a-si face planuri de calatorie.Functia va fi disponibila pe iPhone-uri si pe telefoanele cu sistem Android incepand din aceasta saptamana.