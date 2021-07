Cum te ajută un plan pentru servere VPS să îți îmbunătățești poziția în ranking?

Termenul VPS reprezintă o prescurtarea de la Virtual Private Server și este un hosting în care resursele îți aparțîn în totalitate. Sunt găzduiți mai mulți clienți pe același computer, dar fiecare are un procentaj fix din memoria RAM, spațiul de stocare și lățimea de bandă. Virtualizarea KVM este chiar mai benefică, deoarece există un kernel individual și confidențialitatea datelor ajunge la un alt nivel. Un alt avantaj constă în faptul că poți să alegi propriul sistem de operare Linux. Spre exemplu, este disponibil Debian, CentOS sau Ubuntu. Echipamentele de ultimă generație pe servere VPS Dell EMC cu procesoare Intel Xeon E5-2690 v3/v4, 256/512 GB Memorie DDR4 ECC asigură o performanță sporită și stabilitate. Pe lângă asta, datorită faptului că nu închiriezi un server în întregime, investiția este în continuare una accesibilă.Perioada de uptime reprezintă timpul în care un website rămâne activ și se calculează pentru 365 de zile. Unii furnizori promit uptime inclusiv de 100%, dar aceasta este adesea doar o strategie de marketing. Orice host are nevoie de mentenanță și un procent real ajunge la maxim 99,9%. Motoarele de căutare conțin crawleri, care scanează același aspect și raportează rezultatele.Matt Cutts a explicat mai demult faptul că o zi de downtime nu înseamnă neapărat sfârșitul unui website, iar botii se întorc peste 24 de ore pentru a verifica dacă erorile de tipul 500 s-au rezolvat. Cu toate acestea, perioadele lungi de inactivitate atrag penalități și pot duce inclusiv la imposibilitatea de a mai fi găsite paginile de utilizatori. Pentru că te separi de vecini pe servere VPS, nu vei avea probleme când apar supraîncărcări la resurse. Chiar dacă un alt website ajunge să cadă sau este afectat de un malware, acțiunile acestea nu vor avea legătură cu tine. Primești un server virtual doar al tău, existând o izolare care te face independent.Viteza unui website are legătură cu experiența utilizatorilor, fiind un element critic pentru a putea ajunge în primele poziții. Cu cât site-ul se încarcă mai greu, cu atât vei pierde o parte mai mare din vizitatori. Deși în momentul în care a apărut internetul oamenii dispuneau de suficientă răbdare pentru a aștepta până la 8 secunde că să vadă conținutul, în prezent nu mai este valabil acest lucru. În mod contrar, 47% dintre consumatori vor ca paginile să se încarce în 2 secunde sau mai puțin. Aceasta este sugestia lui John Mueller, care este analist senior al tendințelor webmaster la Google. Este necesar să te adaptezi la aceleași standarde, altfel nu-ți vei putea depăși competitorii. În plus, impresia pe care o faci trebuie să fie una bună, deoarece așa vei genera leaduri și vânzări suplimentare pe termen lung. Poți verifica viteza reală cu ajutorul unui instrument precum GtMetrix. Acest program este disponibil gratuit și îți afișează tot ce trebuie să știi, identificându-se pașii de acțiune pe care trebuie să-i urmezi. Un alt instrument similar este Pingdom, care realizează o analiză tehnică pe categorii.Viteza de încărcare pe servere VPS este îmbunătățită datorită spațiului suplimentar și al tehnologiei folosite. Calculatoarele bazate pe SSD sunt recunoscute pentru faptul că au timpi de răspuns de până la 100 de ori mai rapizi decât cei HDD. Nu există părți mecanice pentru stocarea datelor, informația fiind livrată instant. Mai mult, SSD-urile au durabilitatea mare, iar șansele de a se deteriora sunt mici. Acest lucru se datorează componentelor, care nu se încălzesc ușor. Consumul de energie electrică este redus, existând un algortim specific de distribuire a datelor pe întregul volum. Cu alte cuvinte, nu există posibilitatea ca acestea să fie pierdute atunci când are loc o criptare sau decriptare.Un certificat SSL este util pe orice website, dar nu reprezintă întotdeauna răspunsul la atacurile cibernetice. Dacă împarți resursele cu alți clienți ai firmei de găzduire web, sunt create nenumărate oportunități pentru hackeri. Din fericire, totul este diferit pe servere VPS. Ai mai mult control asupra mediului în care te afli și doar tu eșți responsabil de breșele de securitate. În clipa în care creezi contul, este eliminat automat riscul de a fi afectat de alții. Un alt serviciu util este cel de firewall activ. Acesta are rolul de a detecta atacurile DDoS, care utilizează volumele mari de trafic fals. Dispui de protecție Layer 3-7 de 1TBps+, în parteneriat cu Voxility. De asemenea, ai posibilitatea de a restaura un back-up în orice clipă. Acesta se realizează zilnic sau săptămânal și te ajută să te întorci la versiunea anterioară a website-ului în situațiile neprevăzute.Ca să te asiguri că totul funcționează perfect, încearcă să modifici permisiunile de administrare. Accesul root complet este util pentru cei care își doresc să efectueze configurări care nu sunt posibile fără aceeași funcție. Pe de altă parte, dacă ai angajați, aceștia trebuie să aibă permisiunile conturilor reduse. Instalează un antivirus și închide porturile nefolosite. Urmând acești pași, vei reuși să îți securizezi domeniul și asta te va ajuta să îți menții ranking-ul.Optimizarea SEO este dificilă, dar reprezintă o etapă importantă din orice strategie de marketing. Pentru a face totul mai simplu, alege un host care să fie în conformitate cu cerințele motoarelor de căutare. Dacă deții o afacere online, pachetele de găzduire VPS te ajută să ai parte de mai mult uptime, să sporești viteza de încărcare și să te încadrezi în standardele legate de securitate. Pachetul de servere VPS S de la Hzone costă doar 4.99€/lună și îți pune la dispoziție 1GB RAM DDR4, 20 GB spațiu de stocare SSD, trafic nelimitat și conexiune de 1Gbps. Ai posibilitatea de a adăuga IP-uri suplimentare, precum și o licență CloudLinux, DirectAdmin, cPanel sau GameCP. Activarea are loc instant și primești toate datele prin email, obțînând în același timp acces la panou din contul de client!