Datele de pe Internet au ajuns la 500 de miliarde de gigabytes

Autor: Alexandra Sandru
Marti, 19 Mai 2009, ora 16:29
892 citiri
Foto: The Guardian

Datele de pe Internet au ajuns la aproape 500 de miliarde de gigabytes, echivalentul unui teanc de carti de zece ori mai mare decat distanta dintre Pamant si Pluto.

Stocarea de date digitale a luat amploare odata cu explozia retelelor de socializare, astfel ca s-a ajuns la 487 de miliarde GB. Si asta in conditiile in care, in 2007, datele de pe Internet ocupau doar 161 de miliarde GB, informeaza The Guardian.

Insa, la viteza cu care creste, universul digital se asteapta sa isi dubleze continutul in urmatoarele 18 luni. Principalele dispozitive care ajuta la aceasta expansiune sunt telefoanele mobile conectate la Internet, din ce in ce mai raspandite.

Insa majoritatea acestor date sunt informatii personale ale indivizilor: telefoane, e-mailuri, fotografii, tranzactii bancare, deci responsabilitatea de a asigura protejarea lor este uriasa.

Iar computerele si serverele care sustin acest univers digital au un cost pe masura importantei lor - 6 trilioane de dolari.

