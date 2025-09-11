Digital Cable Systems lanseaza televiziune digitala prin Akta

Digital Cable Systems va lansa in luna martie un serviciu de televiziune digitala destinat segmentului consumer. Operatorul estimeaza ca noul serviciu va atrage cel putin 10.000 de clienti in primul an de la lansare.

Digital Cable Systems estimeaza o investitie de aproximativ 500.000 de euro, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

"Avand in vedere ca, alaturi de accesul Internet, televiziunea digitala va avea cea mai accentuata crestere in urmatorii ani, perioada de recuperare a investitiei va fi de 2-3 ani, insa in astfel de situatii trebuie sa tinem cont si de evolutia economica, precum si de faptul ca acest serviciu va ramane unul de nisa si in urmatorii cativa ani", declara Dinu Malacopol, CEO al Digital Cable Systems.

Tehnologia care va fi folosita in prima faza de Digital Cable Systems este DVB-C, MPEG-2, Standard Definition, urmand ca in functie de rata de migrare a clientilor catre acest serviciu, sa se upgradeze ulterior la MPEG-4 si HD.

Pretul mediu al unui abonament lunar pentru serviciul de baza de televiziune digitala va fi de 39 de lei, iar numarul de programe TV in format digital disponibile intr-o prima faza va fi de aproximativ 80 de lei.

Infiintat in 2005, prin fuziunea mai multor companii de cablu, grupul DCS este unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii de telecomunicatii de pe piata autohtona. Compania ofera servicii de transmisie prin cablu a programelor de televiziune, solutii de transmisiuni date si acces Internet, precum si telefonie fixa, atat pe segmentul business cat si pe cel al clientilor rezidentiali.

Din portofoliul DCS fac parte brandurile AKTA - adresat in exclusivitate consumatorilor individuali, si Dial Telecom - unul dintre cei mai importanti ofertanti de servicii de acest tip pe segmentul business. (A.T.)

