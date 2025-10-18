Domeniul Sex.com, prea "fierbinte" pentru a fi vandut

O licitatie pentru domeniul sex.com a fost anulata, miercuri, dupa ce trei creditori au depus o petitie pentru a forta proprietarul sa intre in faliment.

Mike Mann, unul dintre initiatori, a declarat ca petitia a fost depusa pentru a opri licitatia. Potrivit petitiei, creditorii au o creanta combinata in valoare de 10,1 milioane dolari.

"Este domeniul cel mai valoros din lume", a declarat Mann, citat de Associated Press. Totusi, domeniul pare a fi prea "fierbinte" pentru a fi vandut.

Domeniul de Internet Sex.com a fost pus in vanzare la New York, in cadrul unei licitatii ce porneste de la suma de un milion de dolari.

Escom LLC a platit intre 12 si 14 milioane dolari pentru numele domeniului in 2006, dar compania a fost in imposibilitatea de a rambursa datoria. Astfel, creditorii au ordonat vanzarea domeniului.

Sex.com a fost extrem de profitabil, in primii ani reusind sa produca venituri anuale de circa 100 de milioane de dolari, din publicitate, gratie celor cinci milioane de vizitatori zilnici.

