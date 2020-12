ESET lanseaza platforma Safer Kids Online pentru a mentine siguranta copiilor in lumea digitala

Este adevarat ca era digitala a adus nenumarate oportunitati de progres in intreaga lume, insa pericolele sunt si ele prezente la acest nivel. Copiii, in special, sunt expusi la tot felul de riscuri, iar parintii si scolile, desi au cele mai bune intentii, nu detin intotdeauna cunostintele necesare pentru a proteja copiii in sfera digitala. Noua initiativa ESET, Safer Kids Online, a pornit in misiunea de a crea un mediu digital mai sigur pentru copii si le pune la dispozitie familiilor si scolilor din intreaga lume numeroase resurse educationale.ESET a lansat noua sa platforma Safer Kids Online, un site plin de resurse educationale in acest sens, dedicat construirii unui mediu online mai sigur pentru copii. Aici se vor putea gasi clipuri video, articole si informatii de specialitate, care se adreseaza copiilor, parintilor si scolilor, materiale care isi propun in cele din urma sa ii ajute pe cei mici sa se bucure de internet la intregul sau potential, intr-o lume digitala mai sigura.Safer Kids Online pune la dispozitie o serie de resurse potrivite atat pentru copiii cu varste mai mici, cat si pentru adolescenti si parintii acestora. Acestea au fost dezvoltate in cooperare cu psihologi pediatri recunoscuti si cu experti in securitate cibernetica, care se regasesc in echipa ESET. In mare parte sunt expuse cele mai potrivite practici necesare pentru o navigare sigura pe web si sunt publicate articole tematice, construite in jurul unor subiecte cheie lunare. De pilda, vor fi abordate subiecte precum selfie-urile si riscurile pe care le prezinta partajarea datelor sensibile, semnele actelor de hartuire cibernetice si cai prin care copii pot identifica si se pot proteja impotriva pradatorilor online.Se vor organiza, de asemenea, concursuri in care parintii pot castiga gadget-uri amuzante si educationale pentru copii. Prin intermediul platformei, va fi disponibila si o sectiune de materiale ce pot fi printate si folosite in scoli sau cluburi pentru copii. Toate resursele puse la dispozitie isi pot gasi un uz, de asemenea, in mediile scolare, ajutand la cresterea gradului de constientizare sociala cu privire la protejarea copiilor in mediul online, unele dintre materiale fiind axate pe subiecte precum retelele de socializare, jocurile online sau protectia antivirus si malware.Un alt subiect de interes va fi modul in care solutiile software pot ajuta la protejarea copiilor. ESET Parental Control pentru Android , spre exemplu, permite controlarea continutului web neadecvat si gestionarea timpului petrecut de copii pe anumite dispozitive, analizand in acelasi timp cat de potrivite sunt aplicatiile utilizate pentru varsta acestora. Cu o astfel de solutie, parintii pot limita accesul la anumite site-uri sau aplicatii. Ei pot primii, de asemenea, rapoarte detaliate despre activitatea online a celor mici, ajutandu-i sa identifice orice soi de probleme sau obiceiuri negative, inainte de a deveni serioase.Pentru a afla informatii suplimentare despre initiativa Safer Kids Online si pentru a va abona la newsletterele cu sfaturi care sa va ajute sa ii protejati pe cei mici puteti da click aici