Google Maps: Cele mai interesante locuri din lume pentru fiecare dintre noi

1. Turnul Eiffel (Franta)

2. Muzeul Luvru (Franta)

3. Kiyomizu-dera (Japonia)

4. Colosseum (Italia)

5. La Sagrada Familia (Spania)

6. Fushimi Inari Taisha (Japonia)

7. Arcul de Triumf (Franta)

8. Fontana di Trevi (Italia)

9. Pantheon (Italia)

10. Palatul Buckingham (Marea Britanie)

1. Paduri / parcuri nationale

2. Rauri

3. Magazine cu inghetata

4. Ferme

5. Cafenele

6. Cascade

7. Locuri de odihna pentru soferi

8. Magazine de biciclete

9. Parcari gratuite

10. Campinguri pentru autorulote

Cele mai recente locuri

Stii cand esti aproape de un loc pe care l-ai salvat

Adu-ti aminte unde ai fost

Toate aceste locuri se regasesc in sectiunea "Salvate" din Google Maps, unde pot fi administrate in diverse moduri, organizate in liste distincte sau impartite cu altii. La nivel global, peste 7 miliarde de locuri au fost salvate pe Google Maps de catre utilizatori Iata care sunt cele mai populare locuri de pe glob salvate de utilizatori:Chiar in perioada pandemiei, cand s-a calatorit mai putin, oamenii au continuat sa-si salveze in Google Maps locurile favorite, chiar daca se observa o schimbare in ceea ce priveste tipul de obiective de interes. Iata cum s-a schimbat interesul oamenilor:Tipuri de locuri favorite salvate in Google Maps care au inregistrat cea mai mare crestere in iulie 2020 vs iulie 2019In aceste zile, Google aduce cateva imbunatatiri functionalitatii de salvare a locurilor preferate, care ajuta utilizatorii sa le organizeze si sa le gaseasca mai bine. Iata cateva feluri in care poti face acest lucru, plecand de la noile functii implementate de Google Maps:Daca ai salvat un loc recomandat de un prieten, de exemplu, e posibil ca dupa cateva zile cand il cauti sa nu-ti mai amintesti cum se numea sau in ce lista era. Acum, locurile salvate recent vor fi afisate in partea de sus in cadrul tab-ului "Salvate" din Google Maps.Daca ai salvat multe locuri intr-o anumita zona poate fi dificil sa-ti diferentiezi lucrurile intre ele si unde trebuie sa mergi. Daca este activata optiunea de localizare, atunci vei vedea toate locurile din zona in care te afli organizate in functie de distanta pana la ele si aranjate intr-un carusel astfel incat sa fie mai usor sa navighezi si sa te decizi unde sa mergi.Mai mult, in Google Street View poti sa vezi marcaje ale afacerilor si locurilor care sunt etichetate in Google Maps. Vei vedea pe cladirile din imaginile Street View semnul de loc de cazare sau restaurant, de exemplu astfel incat sa gasesti mai usor destinatia la fata locului.Daca ai activat optiunea de istoric al locatiei, poti folosi functia de cronologie pentru a vedea locurile unde ai fost in calatoriile tale. Poti sa gasesti foarte usor un restaurant la care ai fost in vacanta trecuta si pe care vrei sa-l recomanzi prietenilor, dar nu mai stii cum se cheama. Toate aceste informatii despre calatoriile tale sunt organizate pe intervale de timp, orase, regiuni si tari, precum si pe categorii - restaurante, magazine, hoteluri, atractii turistice, etc.