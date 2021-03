In era Darknet e timpul politistilor cibernetici

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA (SPP), Romania

INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS, Grecia

Fraunhofer IOSB, Germania

ETRA Investigacion y desarrollo, Spania

ITTI Sp. zo.o., Polonia

IFMPT Institut fur musterbasierte Prognosetechnik, Germania

Baltic Institute of Advanced Technology (BPTI), Lituania

ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS, Grecia

Universitat Politecnica de Valencia (UPV), Spania

Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Franta

Space Hellas S.A., Grecia

Stichting CUING Foundation, Olanda

Michael Culture Association (MCA), Belgia

Protection Avancee contre le Recel (PARCS), Franta

Trilateral Research Ltd (TRIL), Irlanda

UNIVERSITEIT MAASTRICHT, Olanda

CATALINK LIMITED, Cipru

System Factory (SF), TOULON VAR TECHNOLOGIES, Franta

Ecole Nationale Superieure de la Police (ENSP), Franta

Gobierno Vasco - Departamento de Seguridad (ERTZ), Spania

Financial Crime Investigation Service (FNTT), Lituania

HELLENIC POLICE, Grecia

Hochschule fur den offentlichen Dienst in Bayern (HfoeD), Germania

KENTRO MELETON ASFALEIAS, Grecia

SERVICIUL DE PROTECTIE SI PAZA DE STAT (MDSPP), Republica Moldova

BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM DES INNERN, Germania

Police Service of Northern Ireland, Marea Britanie

PREVISION inseamna predictie si inteligenta vizuala pentru informatii de securitate. Misiunea sa este de a oferi analistilor si anchetatorilor de politie instrumente si solutii care nu sunt disponibile astazi pe piata; sa gestioneze si sa valorifice fluxurile masive de date eterogene care trebuie procesate in timpul investigatiilor complexe de criminalitate si in evaluarea riscurilor de amenintare.Integratorul roman SIMAVI colaboreaza cu 27 de organizatii din intreaga Europa, intr-un proiect de cercetare finantat de Comisia Europeana in cadrul programului Orizont 2020 de cercetare si inovare.PREVISION ofera suport analitic avansat (aproape) in timp real pentru multiple fluxuri de date mari (provenind din retelele de socializare online, open web, Darknet, sistemele de supraveghere video CCTV si CCTV, surse de date financiare si de trafic si multe altele), permitand ulterior integrarea lor semanticain grafice dinamice de auto-invatare care surprind structura, relatiile si tendintele grupurilor teroriste si ale persoanelor, organizatiilor cibernetice si grupurilor de criminalitate organizata, dand nastere unei constientizari situationale sporite in aceste domenii.PREVISION are o agenda paneuropeana de implicare si sprijin pentru agentiile de aplicare a legii. 10 astfel de agentii, printre care Serviciul de Protectie si Paza din Romania, precum si practicieni diferiti fac parte din acest consortiu. Alte agentii (inclusiv Europol) s-au alaturat consiliului consultativ extern. O puternica dimensiune interdisciplinara, care combina expertiza tehnologica cu modelele sociologice, psihologice, lingvistice si de stiinta a datelor, va conduce la o abordare strategica comuna pentru prezicerea comportamentului anormal si deviant, a potentialului de radicalizare, a riscurilor de amenintare pentru tintele slabe si a tendintelor de criminalitate cibernetica in diferite momente.PREVISION va desfasura demonstratii cu privire la cinci cazuri de utilizare reprezentative si complementare, in conditii operationale din viata reala:1.Protectie impotriva tintelor sensibile2.Prevenirea amenintarilor teroriste si radicalizarii3.Investigatia crimelor financiare4.Infractiuni cibernetice (frauda CNP)5.Politia si arheologii impotriva furtului si traficului de bunuri culturalePlatforma PREVISION va fi testata in 10 situatii diferite, gestionate de diferitele agentii de aplicare a legii din cadrul consortiului.Partenerii PREVISION vor profita de capacitatile, expertiza si cercetarile furnizate anterior, de standarde deja definite si de cele mai bune practici din Europa, pentru a-si concentra resursele si atentia asupra noilor elemente descoperite in cadrul proiectului.Software Imagination & Vision (SIMAVI) este un integrator roman, o companie de dezvoltare software, specializata in proiecte mari, nationale sau chiar transnationale, cu multe componente. In prezent, lucreaza in peste 30 de proiecte pentru diferite organizatii ale Uniunii Europene.Acest proiect a primit finantare prin Programul de Cercetare si Inovare al Uniunii Europene Orizont 2020 in baza acordului de grant nr. 833115.