Inteligenta artificiala, un pericol pentru viata noastra. Ne detecteaza emotiile si ne poate controla

Un program denumit 4 Little Trees, dezvoltat in Hong Kong, poate sa evalueze emotiile copiilor, in timp ce acestia efectuaza cursuri. Sistemul inregistreaza trasaturile faciale ale fiecarui elev si stabileste starea emotionala a acestuia, incadrand-o in sase categorii: fericire, tristete, furie, dezgust, surpriza si frica, potrivit revistei Nature Mai mult decat atat, softul determina si "motivatia" copiilor si prognozeaza nivelul notelor obtinute la scoala. Industria acestor instrumente care folosesc inteligenta artificiala va creste accelerat in urmatorii ani, ajungand la o cifra de afaceri exorbitanta, de 37 de miliarde de dolari in 2026.Cu toate acestea, oamenii de stiinta sunt total impotriva inteligentei artificiale, care poate detecta emotiile umane . Iar ingrijorarea majora crescanda din partea expertilor vine de la faptul ca anumite companii mari din domeniu pot utiliza in mod abuziv aceste tehnologii.Sa ne aducem aminte de cazul Cambridge Analytica , o firma americana care a stocat si a intrebuintat datele a mai mult de 50 de milioane de utilizatori ai retelei Facebook , in mod abuziv, manipuland votul in avantajul lui Donald Trump , in alegerile din 2016, in Statele Unite. Si totul a pornit de la realizarea unui profil psihologic al fiecaruia si a continuat cu manipularea emotiilor individuale.Iar declaratia lui Christopher Wylie, un fost salariat de la Cambridge Analytica este elocvent: "Am exploatat Facebook si am utilizat ce am aflat despre oameni (despre emotiile si simtamintele acestora - n.a.), pentru a le hrani demonii".Tot mai multe tari din lume se intreaba si studiaza problema reglementarii inteligentei artificiale si pana unde poate merge aceasta ofensiva a tehnologiei de a detecta emotiile oamenilor, cu respectarea vietii private Fara indoiala, trebuie sa existe o limita a acestor asistenti virtuali, care pot ajunge sa ne controleze viata, de la distanta, prin intermediul diverselor retele, programe, roboti sau softuri, pe care le folosim in fiecare zi.