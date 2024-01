Joc european si pentru copiii romani

Consiliul Europei lanseaza marti variantele traduse in 13 limbi, inclusiv romana, ale jocului interactiv pentru copii intitulat "Wild Web Woods", informeaza un comunicat al CoE.

Jocul se adreseaza copiilor intre 7 si 10 ani si isi propune sa ii invete pe acestia care sunt regulile de navigare in siguranta pe Internet si sa ii protejeze pe cei mici de orice forma de violenta, inclusiv cea online.

"Wild Web Woods" foloseste diverse personaje din povesti binecunoscute copiilor care ii ajuta pe participanti sa iasa cu bine dintr-un labirint plin de pericole, in orasul electronic "E-city".

Varianta in limba engleza a fost lansata in toamna trecuta, iar incepand de marti jocul este tradus si in limbile franceza, spaniola, germana, italiana, poloneza, finlandeza, rusa, portugheza, greaca, maghiara, romana, turca si olandeza.

Jocul poate fi accesat de pe site-ul oficial al Consiliului Europei.