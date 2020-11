Mai mult de jumatate dintre titularii de conturi pe platformele de streaming isi impartasesc parolele cu cel putin o persoana

Potrivit blogului din Romania al Eset, in urma unui sondaj a reiesit faptul ca, in functie de serviciile media utilizate, la nivel global Amazon Prime era in preferinte - cu 50%, urmat de Netflix (47%), YouTube TV (28%) si Spotify (23%). Restul procentelor era inregistrat de alte platforme precum Now TV, Disney+ si Sky.In acest context, 60% dintre oameni au declarat ca isi impartasesc conturile pe care le au pe astfel de platforme cu cel putin o alta persoana (membrii familiei sau prieteni), in timp ce un titular din trei si-a impartasit serviciile cu alte doua sau mai multe persoane.De asemenea, o persoana din cinci recunoaste faptul ca a dezvaluit parola cu voce tare, iar 7,5% dintre respondenti prin intermediul unui mesaj text.In acelasi context al sigurantei parolelor, 14% dintre persoanele chestionate au afirmat ca folosesc aceleasi parole pentru mai multe conturi online, ceea ce inseamna ca pot deveni alegeri usoare pentru infractori."Reciclarea parolelor nu este o idee buna, chiar daca parola este ceva de genul 'Afeg45t3@4DFew/15f][_}1'. Parolele complexe sunt mai puternice impotriva atacurilor in care hackerii folosesc ingineria sociala si cercetarea open source pentru a va identifica parola... dar, prin duplicarea ei oriunde pe internet , sansa de a fi compromisa creste chiar daca parola dvs. nu este foarte simpla, cum ar fi numele copilului dvs. Cu toate acestea, inteleg ca majoritatea oamenilor (52%) doresc sa isi impartaseasca conturile si, prin urmare, trebuie sa ofere parola. Introducerea unei parole complexe poate fi o experienta frustranta, dar putem face acest lucru mai usor cu ajutorul managerilor de parole. Majoritatea utilizatorilor vor dori, de asemenea, sa introduca detaliile lor pe mai multe dispozitive, cum ar fi televizor, laptop si smartphone . Prin urmare, sfatul meu ar fi sa folositi o fraza de acces formata din cel putin trei cuvinte aleatorii cu semne de punctuatie sau numere, pentru a separa cuvintele. Acest lucru va va face sa va amintiti expresia de acces mult mai usor cand sunteti nevoiti sa o introduceti. De asemenea, este o idee buna sa va schimbati parolele serviciilor media o data pe an. Acest lucru va elimina persoanele care au avut acces in ultimul an si care poate nu ar trebui sa mai aiba", sustine Jake Moore, expert Eset.Cu toate acestea, in urma sondajului de specialitate, a reiesit faptul ca putin peste un sfert (26%) dintre respondenti apeleaza la un manager de parole. Acest lucru inseamna ca trei din patru persoane care nu profita de stocarea parolelor in siguranta au un alt mod de a-si aminti toate credentialele, fie prin scrierea lor, fie prin utilizarea doar a catorva parole si de obicei un cuvant comun cu majuscule sau un nume cu un numar la sfarsit.Expertii in securitate cibernetica recomanda utilizatorilor de Internet sa descarce un manager de parole de incredere, pe care sa-l instaleze pe smartphone, tableta si laptop."Aceste instrumente sunt foarte robuste si veti fi singurul eligibil pentru acces, pastrand potentialii hackeri departe de parolele dvs", sustin specialistii.Sondajul privind comportamentul utilizatorilor de platforme de streaming fata de oferirea propriilor parole altor persoane a fost derulat pe Twitter si a inregistrat peste 2.700 de raspunsuri.