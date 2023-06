Mouse-ul, aniversat la 40 de ani

Mouse-ul de calculator a fost lansat in urma cu 40 de ani, pe 9 decembrie, de catre inovatorul Douglas Engelbart, primul care l-a si utilizat pe un calculator.

Primul mouse din istorie, pe care Engelbart l-a folosit in cadrul unei demonstratii, la Fall Joint Computer Conference, era realizat din lemn si avea un singur buton.

Atunci, pe 9 decembrie 1968, la San Francisco, mouse-ul era doar un sistem de control pentru computer inghesuit intr-o cutiuta de lemn.

Mouse-ul l-a ajutat pe Engelbart sa demonstreze modul in care fisierele text puteau fi unite, decupate, copiate si replicate, precum si noi metode de utilizare a retelelor de computere.

La 40 de ani de la lansare, mouse-ul para insa depasit de noile dezvoltari ale tehnologiei, iar aceasta ar putea fi una dintre ultimele aniversari aniversari pe care le mai apuca micutul aparat, care nu mai poate duce lupta cu touchscreen-urile moderne.

In prezent, simpaticul si utilul mouse are o competitie serioasa: laptopurile, care pot fi folosite fara mouse, devin din ce in ce mai populare. La fel sunt si calculatoarele cu monitoare cu functii touchscreen, la a caror utilizare nu mai este necesara folosirea "batranului" mouse.

Evenimente speciale de celebrare a celei de-a 40-a aniversari a mouse-ului sunt prevazute in California, numerosi cercetatori aflati in spatele modelelor demonstrative originale reunindu-se pentru a marca sarbatoarea.