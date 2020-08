O companie americana de retail, interesata sa se asocieze cu Microsoft pentru cumpararea TikTok

Grupul Walmart a confirmat pentru CNBS ca este interesat sa preia populara aplicatie de video-sharing, informatie care a dus la cresterea actiunilor Walmart cu aproape 5%.Compania mama a TikTok, ByteDance, din China, este aproape de un acord de vanzare a operatiunilor sale din Statele Unite, Canada, Australia si Noua Zeelanda, intr-un acord in valoare de 20-30 de miliarde de dolari, potrivit unor surse apropiate situatiei.ByteDance nu a selectat inca un cumparator, dar acordul ar putea fi anuntat in cateva zile.Prin acest anunt, Walmart se alatura altor cateva companii care vor sa cumpere compania de tehnologie , intre care se afla si Oracle Walmart incearca sa participe la aceasta achizitie intr-o perioada in care incearca sa concureze mai bune Amazon.Retailerul intentioneaza sa lanseze in curand un program pe baza de abonament numit Walmart+. Acest serviciu este raspunsul retailerului la Amazon Prime, care include show-uri originale de televiziune si filme.Intr-un comunicat, Walmart a afirmat ca integrarea de catre TikTok a comertului electronic si a publicitatii "este un beneficiu clar pentru creatori si utilizatori "."Consideram ca o posibila relatie cu TikTok US in parteneriat cu Microsoft ar putea adauga o functionalitate cheie si oferi Walmart un mijloc important de a ajunge la si a deservi clienti omnichannel...Avem incredere ca un parteneriat intre Walmart si Microsoft ar indeplini asteptarile utilizatorilor TikTok si ar raspunde ingrijorarilor guvernului SUA", potrivit comunicatului.Daca va fi aprobat, acordul ar oferi Walmart si Microsoft acces la sute de milioane de clienti care ar putea cumpar produsele lor sau ar putea deveni o audienta profitabila pentru reclame.TikTok a anuntat intr-un document depus la autoritatile de reglementare a pietei financiare sa are aproape 100 de milioane de utilizatori activipe luna. Numarul acestor utilziatori a crescut cu aproape 800% din ianuarie 2018.