Ochi bionici pentru super-vedere

Personajele din filme precum Terminator sau Bionic Woman foloseau ochi bionici care faceau zoom enorm pe imagini indepartate, vedeau informatii folositoare aproape pe propria retina sau puteau crea imagini virtuale pe care le vedeau doar ei.

Astfel de dispayere virtuale au fost propuse pentru diverse aplicatii, cum ar fi navigarea internet, de exemplu.

Un astfel de aparat pare ca ne este familiar; inginerii de la University of Washington au folosit pentru prima oara tehnici de constructie la scara microscopica pentru a imbina o lentila de contact, flexibila si biologic sigura cu un circuit electronic si cu lumini, anunta physorg.com, un site de noutati stiintifice.

Prototipul acestor lentile contin un circuit electronic si diode emitatoare de lumina rosie. Au fost testate pe iepuri, timp de 20 de minute, fara a se observa efecte adverse.

La modul ideal, punerea sau scoaterea unei astfel de ochi bonic va fi la fel de usoara ca si punerea sau scoaterea unei lentile de contact.

Acest prim model nu corecteaza vederea purtatorului dar tehnologia de care dispune poate fi folosita pentru astfel de scopuri. Toata aceasta aparatura de pe lentila nu va obstructiona nicicum vederea.

Exista o suprafata foarte mare in afara partii transparente a ochiului pe care o putem folosi pentru a plasa aceste instrumente, a declarat

"There is a large area outside of the transparent part of the eye that we can use for placing instrumentation", Babak Parviz, asistent universitar de inginerie electronica al UW.

Ads